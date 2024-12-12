23-річний правоохоронець з Буковини намагався переправити через волинський кордон трьох військовозобов’язаних чоловіків

Правоохоронець з Буковини організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних до Польщі через пункти пропуску на Волині. Його затримали.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Оперативні працівники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» спільно з оперативниками Держприкордонслужби, УСБУ у Волинській області, слідчими ДБР, за підтримки оперативних співробітників та фахівців кримінального аналізу УВВБ АДПСУ та ГОРВ, задокументували злочинну діяльність мешканця Чернівецької області.23 - річний правоохоронець спробував налагодити схему незаконного переправлення осіб через українсько-польський кордон у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення «Ягодин». Він особисто планував деталі незаконної оборудки, займався пошуком і добором «клієнтів». Крім того, зловмисник запропонував надати неправомірну вигоду в розмірі 6 тисяч доларів США військовослужбовцю Держприкордонслужби за сприяння у незаконному переправленні осіб через держрубіж. Про таку пропозицію прикордонник, маючи нульову толерантність до корупції, повідомив компетентні правоохоронні органи, які встановленим порядком задокументували цей факт.Днями міжвідомчою групою на залізничній станції «Ягодин» було затримано трьох чоловіків –32-річного вінничанина, 39-річного мешканця Львівської області та 41-річного жителя Чернівців, яких зловмисник планував переправити за кордон потягом «Київ-Холм». За спробу незаконного перетинання державного кордону України їм доведеться відповідати в суді.У ході кримінального провадження задокументовано також причетність до протиправної діяльності двох колишніх правоохоронців.Організатора каналу затримано в м. Чернівці в порядку ст. 208 КПК України та проведено в нього санкціонований обшук.Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 3 ст. 369 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави.