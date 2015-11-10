У Києві - спалах гепатиту А. Що відомо?





Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, пише



Наразі в лікарнях міста перебувають 36 хворих — 20 дорослих і 16 дітей. Для порівняння, на початок березня було 6 госпіталізованих.



«Можливо, кількість 36 (інфікованих — ред.) у масштабах Києва не для всіх є разючою. Утім фахівці наголошують, що тенденція до зростання очевидна й насторожує», — зазначила Валентина Гінзбург.



Як повідомив в етері телемаратону «Єдині новини» гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергій Чумак, наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування та опитування хворих.



За його словами, захворюваність кваліфікують як спалах, коли відомо про понад 5 хворих. Це необхідно для того, хвороба не розповсюджувалась і вдалося з'ясувати джерело інфекції.



«У мікрорайоні, де проживають, навчаються ці люди, крім централізованого водопостачання, є бювети, є також озеро в парку. Тобто ми з'ясовуємо всі причини, щоб виключити це джерело. Була відібрана вода в бюветах водопровідної мережі, на сьогодні ми поки не виявили збудника гепатиту», — зазначив Чумак.



Зазначимо, що попередній спалах гепатиту А зафіксували у жовтні 2023 році на Вінничині. Тоді в області оголосили надзвичайну ситуацію та застосували посилені протиепідемічні заходи, щоб локалізувати поширення хвороби. Також у січні 2024 року на Волині зареєстрували 12 випадків захворювання.



Що треба знати про гепатит A?



Це захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів B і С, гепатит A не провокує розвитку хронічної хвороби печінки й рідко закінчується смертю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже всі люди, уражені гепатитом A, повністю одужують, і в них виробляється довічний імунітет проти хвороби.



Гепатит A найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто ви можете заразитися гепатитом A через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини. Як повідомляє ВООЗ, спалахи хвороби, коли інфікування відбувалося через воду, фіксуються нечасто.



У домашніх умовах гепатит A найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї. Тому гепатит A часто називають «хворобою брудних рук». Вірус гепатиту A також може передаватися під час тісного фізичного контакту з інфікованою людиною.



Вірус гепатиту A досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді — до кількох місяців, а за кімнатної температури — протягом тижня. Гине вірус лише через п’ять хвилин кип’ятіння.



Які симптоми?



Інкубаційний період вірусного гепатиту A зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність.



Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточення вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту A супроводжуються жовтяницею — симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.



Як захиститися?



Окрім дотримання побутових правил й чистоти, запобігти зараженню можна, зробивши вакцину. Вакцина проти вірусного гепатиту A не входить до Національного календаря щеплень, тобто є добровільною.



Вакцина проти гепатиту A рекомендована жителям селищ біля річок, які можуть виходити за свої межі або викликати підтоплення. І діти, і дорослі отримують дві дози вакцини, яка має сформувати пожиттєвий імунітет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Солом’янському районі Києва зафіксували спалах захворюваності на гепатит А — відомо вже про 36 хворих.Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, пише Громадське Наразі в лікарнях міста перебувають 36 хворих — 20 дорослих і 16 дітей. Для порівняння, на початок березня було 6 госпіталізованих.«Можливо, кількість 36 (інфікованих — ред.) у масштабах Києва не для всіх є разючою. Утім фахівці наголошують, що тенденція до зростання очевидна й насторожує», — зазначила Валентина Гінзбург.Як повідомив в етері телемаратону «Єдині новини» гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування та опитування хворих.За його словами, захворюваність кваліфікують як спалах, коли відомо про понад 5 хворих. Це необхідно для того, хвороба не розповсюджувалась і вдалося з'ясувати джерело інфекції.«У мікрорайоні, де проживають, навчаються ці люди, крім централізованого водопостачання, є бювети, є також озеро в парку. Тобто ми з'ясовуємо всі причини, щоб виключити це джерело. Була відібрана вода в бюветах водопровідної мережі, на сьогодні ми поки не виявили збудника гепатиту», — зазначив Чумак.Зазначимо, що попередній спалах гепатиту А зафіксували у жовтні 2023 році на Вінничині. Тоді в області оголосили надзвичайну ситуацію та застосували посилені протиепідемічні заходи, щоб локалізувати поширення хвороби. Також у січні 2024 року на Волині зареєстрували 12 випадків захворювання.Це захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів B і С, гепатит A не провокує розвитку хронічної хвороби печінки й рідко закінчується смертю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже всі люди, уражені гепатитом A, повністю одужують, і в них виробляється довічний імунітет проти хвороби.Гепатит A найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто ви можете заразитися гепатитом A через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини. Як повідомляє ВООЗ, спалахи хвороби, коли інфікування відбувалося через воду, фіксуються нечасто.У домашніх умовах гепатит A найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї. Тому гепатит A часто називають «хворобою брудних рук». Вірус гепатиту A також може передаватися під час тісного фізичного контакту з інфікованою людиною.Вірус гепатиту A досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді — до кількох місяців, а за кімнатної температури — протягом тижня. Гине вірус лише через п’ять хвилин кип’ятіння.Інкубаційний період вірусного гепатиту A зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність.Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточення вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту A супроводжуються жовтяницею — симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.Окрім дотримання побутових правил й чистоти, запобігти зараженню можна, зробивши вакцину. Вакцина проти вірусного гепатиту A не входить до Національного календаря щеплень, тобто є добровільною.Вакцина проти гепатиту A рекомендована жителям селищ біля річок, які можуть виходити за свої межі або викликати підтоплення. І діти, і дорослі отримують дві дози вакцини, яка має сформувати пожиттєвий імунітет.

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