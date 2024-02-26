Польські перевізники розпочали акцію протесту

акція протесту польськими перевізниками у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".



Про це Валентина Черниш.



Зі слів кореспондентки Суспільного, яка нині перебуває з українського боку на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" в електронній черзі на виїзд перебуває 295 авто з вантажем та 607 порожніх. Фізичні черги вантажівок з українського боку перед пунктом пропуску також є.



Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку. Це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями, повідомили у Державній митній службі України.



Пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.



Що відомо про заплановані акції протесту на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин"



7 травня польські протестувальники надіслали лист-звернення до ґміни про початок акції протесту на кордоні з Україною та отримали відмову. Оскаржувати це рішення організатори перекриття кордону пішли до суду, який їм погодив акцію протесту.



Польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 травня о 16:00 розпочалась анонсована".Про це Суспільному розповіла речниця "Волинської митниці"Зі слів кореспондентки Суспільного, яка нині перебуває з українського боку на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" в електронній черзі на виїзд перебуває 295 авто з вантажем та 607 порожніх. Фізичні черги вантажівок з українського боку перед пунктом пропуску також є.Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку. Це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями, повідомили у Державній митній службі України.Пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.7 травня польські протестувальники надіслали лист-звернення до ґміни про початок акції протесту на кордоні з Україною та отримали відмову. Оскаржувати це рішення організатори перекриття кордону пішли до суду, який їм погодив акцію протесту.Польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту.

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