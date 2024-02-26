Польські перевізники розпочали акцію протесту

Польські перевізники розпочали акцію протесту
12 травня о 16:00 розпочалась анонсована акція протесту польськими перевізниками у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про це Суспільному розповіла речниця "Волинської митниці" Валентина Черниш.

Зі слів кореспондентки Суспільного, яка нині перебуває з українського боку на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" в електронній черзі на виїзд перебуває 295 авто з вантажем та 607 порожніх. Фізичні черги вантажівок з українського боку перед пунктом пропуску також є.

Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку. Це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями, повідомили у Державній митній службі України.

Пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.
Польські перевізники розпочали акцію протесту

Що відомо про заплановані акції протесту на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

7 травня польські протестувальники надіслали лист-звернення до ґміни про початок акції протесту на кордоні з Україною та отримали відмову. Оскаржувати це рішення організатори перекриття кордону пішли до суду, який їм погодив акцію протесту.

Польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту.

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Теги: Польські перевізники, акція протесту
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