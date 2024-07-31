У центрі Луцька безоплатно обстежуватимуть на рак шкіри

У центрі Луцька безоплатно обстежуватимуть на рак шкіри
У Луцьку анонсували виїзне обстеження на рак шкіри просто таки у центрі міста.

Про це повідомили у Фонді боротьби з раком.

Обстеження з використанням дерматоскопа здійснюватимуть лікарки-дерматовенерологині Юлія Ніколайчук, Юлія Іщук та Мирослава Шукалович.

"Огляди відбудуться у співпраці із Волинським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ у межах нашого із Українським фондом "Благополуччя дітей" проєкту.

Мета цього проєкту – насамперед, обстежити шкіру мешканців та мешканок віддалених волинських громад, адже ми щодня отримуємо запитання про те, чи буде виїзне обстеження нашими лікарками у Луцьку. Тож, реагуємо на цей поширений запит.

Злоякісні новоутворення шкіри – дуже поширене та небезпечне явище. Приходьте обстежити свою шкіру.

Наголошуємо: огляди під час наших виїзних обстежень є безоплатними та не потребують направлення. Обстежуватися можуть як діти, так і дорослі. Приходьте обстежити свою шкіру", - наголошують у Фонді боротьби з раком.

Коли: 15 травня (найближчий четвер), 11:00 – 16:00

Локація: Театральний майдан

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Теги: Луцьк, обстеження, шкіра
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