Бойова медикиня врятувала військових від оточення: знищила групу росіян пострілом із гранатомета

Світлана, яка служить у 128 бригаді Сил територіальної оборони на Запорізькому напрямку, врятувала військових свого підрозділу від оточення, знищивши групу росіян пострілом із гранатомета.



Про неї розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, пише



Так, під час атаки росіян Світлана була на ротному опорному пункті, а підрозділ залишився без командира, тому медикиня взяла командування на себе. Вона отримувала інструкції по рації від командира батальйону, який стежив за боєм з відеотрансляції.



Після того як група окупантів зайшла в один із будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу, українські військові опинилися в оточенні. Жінка спершу відстрілювалася разом із побратимами, а потім вирішила вдарити по окупантах із гранатомета.



«Я попросила хлопців триматися й у жодному разі не покидати своїх позицій, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла назустріч російським штурмовикам. Вони підібралися занадто близько — були лише через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Уся група окупантів там і залишилася», — розповіла військова.



Командир 128 бригади ТрО «Дике Поле» вручив Світлані нагороду — «Хрест Сухопутних військ».



У Генштабі розповіли, що Світлана добровільно долучилася до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. А син медикині, який також пішов на фронт добровольцем, загинув у боях за Бахмут.

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