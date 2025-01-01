Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Джобулдою
Сьогодні, 13:44
13 травня у Луцьку відбудеться похорон військовослужбовця Олександра Джобулди.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 13 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Джобулдою Олександром Євгенійовичем (21.08.1969 року народження), який загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 13 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Джобулдою Олександром Євгенійовичем (21.08.1969 року народження), який загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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