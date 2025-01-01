Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Джобулдою

Олександра Джобулди.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 13 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Джобулдою Олександром Євгенійовичем (21.08.1969 року народження), який загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 травня у Луцьку відбудеться похорон військовослужбовцяПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 13 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Джобулдою Олександром Євгенійовичем (21.08.1969 року народження), який загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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