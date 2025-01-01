На Волині Укртрансбезпека перевірятиме пасажирський транспорт

На Волині Укртрансбезпека перевірятиме пасажирський транспорт
З 12 по 18 травня 2025 року в Україні проходить І етап Тижня безпеки дорожнього руху. У рамках цієї ініціативи на Волині активно перевірятимуть пасажирський транспорт.

Про це повідомили у Відділі державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області.

Зазначають, що через війну, що триває в Україні, значно зріс попит на наземні перевезення. Це призвело до активізації "нелегалів" і збільшення порушень серед перевізників.

Інспектори зосередять увагу на:

- Стані транспорту – технічна справність, в якому стані обладнання всередині й ззовні;

- Здоров’ї водіїв – обов’язкові медогляди перед виїздом;

- Трудовому режимі – дотримання норм праці та відпочинку водіїв;

- Місцях стоянки – автобуси мають зберігатись у спеціально облаштованих місцях;

- Регулярності рейсів – один перевізник не має здійснювати більше двох поїздок на тиждень за нерегулярним маршрутом;

- Міжнародних перевезеннях – контроль за дотриманням українських норм перевізниками з-за кордону;

- Перевезенні небезпечних вантажів – особлива увага до тих, хто транспортує пальне та інші небезпечні речовини.

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