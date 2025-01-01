На Волині Укртрансбезпека перевірятиме пасажирський транспорт

З 12 по 18 травня 2025 року в Україні проходить І етап Тижня безпеки дорожнього руху. У рамках цієї ініціативи на Волині активно перевірятимуть пасажирський транспорт.Про це повідомили у Відділі державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області.Зазначають, що через війну, що триває в Україні, значно зріс попит на наземні перевезення. Це призвело до активізації "нелегалів" і збільшення порушень серед перевізників.Інспектори зосередять увагу на:– технічна справність, в якому стані обладнання всередині й ззовні;– обов’язкові медогляди перед виїздом;– дотримання норм праці та відпочинку водіїв;– автобуси мають зберігатись у спеціально облаштованих місцях;– один перевізник не має здійснювати більше двох поїздок на тиждень за нерегулярним маршрутом;– контроль за дотриманням українських норм перевізниками з-за кордону;– особлива увага до тих, хто транспортує пальне та інші небезпечні речовини.