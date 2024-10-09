Намагалися підірвати наряд поліції: на Рівненщині затримали двох 18-річних агентів росії





Про це повідомили у пресслужбі



Служба безпеки та Національна поліція затримали поплічників рф, які на замовлення рашистів вчинили теракт проти правоохоронців на Рівненщині.



За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом.



Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті.



Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.



Співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.



Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву.



Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора.



Далі за його вказівкою молодики замаскували «вибухову пастку» на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.



Після підготовки підриву терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися «залягти на дно» і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно.



Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання. Крім того, під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації рашистами.



Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).



Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.Про це повідомили у пресслужбі СБУ Служба безпеки та Національна поліція затримали поплічників рф, які на замовлення рашистів вчинили теракт проти правоохоронців на Рівненщині.За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом.Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті.Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.Співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву.Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора.Далі за його вказівкою молодики замаскували «вибухову пастку» на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.Після підготовки підриву терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися «залягти на дно» і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно.Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання. Крім того, під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації рашистами.Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.

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