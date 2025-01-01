На Волині загинув водій автівки: врізався у дерево

На Волині загинув водій автівки: врізався у дерево
Поліцейські зʼясовують обставини смертельної ДТП у Ківерцях.

Про це повідомляє пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася учора, близько 18 години, на вулиці Шевченка. 

32-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув, його тіло скерували на судово-медичну експертизу.

На місці події працювали слідчі ГУНП. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. У рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі причини ДТП.
На Волині загинув водій автівки: врізався у дерево
На Волині загинув водій автівки: врізався у дерево



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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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