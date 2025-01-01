Росіяни вдарили дроном по вантажному поїзду на Донеччині: поранений машиніст

Уранці 12 травня російські війська атакували безпілотником цивільний вантажний поїзд у Донецькій області.Про це повідомили в «Укрзалізниці».Ворог вдарив по локомотиву поїзда. Унаслідок атаки уламкового поранення зазнав машиніст.Його життю наразі нічого не загрожує: залізничнику оперативно надали допомогу та шпиталізували його. Водночас, зазначили в УЗ, атака не зупинила руху поїздів.«Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи “Укрзалізниці” сміливо продовжують працювати, у бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне — беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість», — йдеться в повідомленні.