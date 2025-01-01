Росіяни вдарили дроном по вантажному поїзду на Донеччині: поранений машиніст
Сьогодні, 11:07
Уранці 12 травня російські війська атакували безпілотником цивільний вантажний поїзд у Донецькій області.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Ворог вдарив по локомотиву поїзда. Унаслідок атаки уламкового поранення зазнав машиніст.
Його життю наразі нічого не загрожує: залізничнику оперативно надали допомогу та шпиталізували його. Водночас, зазначили в УЗ, атака не зупинила руху поїздів.
«Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи “Укрзалізниці” сміливо продовжують працювати, у бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне — беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість», — йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Ворог вдарив по локомотиву поїзда. Унаслідок атаки уламкового поранення зазнав машиніст.
Його життю наразі нічого не загрожує: залізничнику оперативно надали допомогу та шпиталізували його. Водночас, зазначили в УЗ, атака не зупинила руху поїздів.
«Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи “Укрзалізниці” сміливо продовжують працювати, у бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне — беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість», — йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Я так постарів. Купи мені крем від зморшок»: історія мами, яка 3 роки на Волині чекала з полону сина-морпіха. ВІДЕО
Сьогодні, 11:33
Росіяни вдарили дроном по вантажному поїзду на Донеччині: поранений машиніст
Сьогодні, 11:07
У 12 селах на Волині понизять тиск газу. Причина
Сьогодні, 10:31
Особисто чекатиму на путіна в Туреччині 15 травня, - Зеленський
Сьогодні, 10:00
Повернувся додому лише на кілька днів: зупинилося серце Героя з Волині Володимира Жолкіна
Сьогодні, 09:21