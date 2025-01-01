У 12 селах на Волині понизять тиск газу. Причина





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Обмежити газоспоживання рекомендують із 10:00 до 17:00 споживачам таких населених пунктів:



селище Іваничі;



село Древені;



село Долинка;



село Романівка;



село Біличі;



село Заболотці;



село Заставне;



село Клопочин;



село Лугове;



село Самоволя;



село Старий Порицьк;



село Старосілля.



Волинян просять перекривати кран перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Для швидкого відновлення газопостачання і технічної експлуатації газових систем жителів сіл просять забезпечити доступ до газопроводів і приладів для огляду, підготувати акти перевірки димових і вентканалів.



Подачу газу відновлять, коли завершаться профілактичні ремонти та буде можливість фахівцям газорозподільного підприємства оглянути обладнання в будинках споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 12 селах Володимирського району 12 травня понизять тиск у системі газопостачання. Причиною цього є проведення ремонтно-профілактичних робіт.Про Суспільному повідомили в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".Обмежити газоспоживання рекомендують із 10:00 до 17:00 споживачам таких населених пунктів:селище Іваничі;село Древені;село Долинка;село Романівка;село Біличі;село Заболотці;село Заставне;село Клопочин;село Лугове;село Самоволя;село Старий Порицьк;село Старосілля.Волинян просять перекривати кран перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.Для швидкого відновлення газопостачання і технічної експлуатації газових систем жителів сіл просять забезпечити доступ до газопроводів і приладів для огляду, підготувати акти перевірки димових і вентканалів.Подачу газу відновлять, коли завершаться профілактичні ремонти та буде можливість фахівцям газорозподільного підприємства оглянути обладнання в будинках споживачів.

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