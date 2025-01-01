У 12 селах на Волині понизять тиск газу. Причина
Сьогодні, 10:31
У 12 селах Володимирського району 12 травня понизять тиск у системі газопостачання. Причиною цього є проведення ремонтно-профілактичних робіт.
Про Суспільному повідомили в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Обмежити газоспоживання рекомендують із 10:00 до 17:00 споживачам таких населених пунктів:
селище Іваничі;
село Древені;
село Долинка;
село Романівка;
село Біличі;
село Заболотці;
село Заставне;
село Клопочин;
село Лугове;
село Самоволя;
село Старий Порицьк;
село Старосілля.
Волинян просять перекривати кран перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Для швидкого відновлення газопостачання і технічної експлуатації газових систем жителів сіл просять забезпечити доступ до газопроводів і приладів для огляду, підготувати акти перевірки димових і вентканалів.
Подачу газу відновлять, коли завершаться профілактичні ремонти та буде можливість фахівцям газорозподільного підприємства оглянути обладнання в будинках споживачів.
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Про Суспільному повідомили в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Обмежити газоспоживання рекомендують із 10:00 до 17:00 споживачам таких населених пунктів:
селище Іваничі;
село Древені;
село Долинка;
село Романівка;
село Біличі;
село Заболотці;
село Заставне;
село Клопочин;
село Лугове;
село Самоволя;
село Старий Порицьк;
село Старосілля.
Волинян просять перекривати кран перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Для швидкого відновлення газопостачання і технічної експлуатації газових систем жителів сіл просять забезпечити доступ до газопроводів і приладів для огляду, підготувати акти перевірки димових і вентканалів.
Подачу газу відновлять, коли завершаться профілактичні ремонти та буде можливість фахівцям газорозподільного підприємства оглянути обладнання в будинках споживачів.
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