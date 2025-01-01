У 12 селах на Волині понизять тиск газу. Причина

У 12 селах на Волині понизять тиск газу. Причина
У 12 селах Володимирського району 12 травня понизять тиск у системі газопостачання. Причиною цього є проведення ремонтно-профілактичних робіт.

Про Суспільному повідомили в пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Обмежити газоспоживання рекомендують із 10:00 до 17:00 споживачам таких населених пунктів:

селище Іваничі;

село Древені;

село Долинка;

село Романівка;

село Біличі;

село Заболотці;

село Заставне;

село Клопочин;

село Лугове;

село Самоволя;

село Старий Порицьк;

село Старосілля.

Волинян просять перекривати кран перед газовими приладами при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Для швидкого відновлення газопостачання і технічної експлуатації газових систем жителів сіл просять забезпечити доступ до газопроводів і приладів для огляду, підготувати акти перевірки димових і вентканалів.

Подачу газу відновлять, коли завершаться профілактичні ремонти та буде можливість фахівцям газорозподільного підприємства оглянути обладнання в будинках споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 12 селах на Волині понизять тиск газу. Причина
Сьогодні, 10:31
Особисто чекатиму на путіна в Туреччині 15 травня, - Зеленський
Сьогодні, 10:00
Повернувся додому лише на кілька днів: зупинилося серце Героя з Волині Володимира Жолкіна
Сьогодні, 09:21
Росія атакувала Україну 108 ударними дронами
Сьогодні, 09:05
У Луцькому зоопарку поповнення - перше потомство патагонських зайців
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Жителів шести сіл Волині попереджають про тимчасове зниження тиску газу в мережах Жителів шести сіл Волині попереджають про тимчасове зниження тиску газу в мережах
07 травня, 17:09
Одне з сіл Волині тимчасово залишиться без газу Одне з сіл Волині тимчасово залишиться без газу
21 квітня, 23:19
Село на Волині на пів дня відключать від газу Село на Волині на пів дня відключать від газу
05 квітня, 23:06
Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині
17 березня, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 12 селах на Волині понизять тиск газу. Причина
Сьогодні, 10:31
 0
Особисто чекатиму на путіна в Туреччині 15 травня, - Зеленський
Сьогодні, 10:00
 0
Повернувся додому лише на кілька днів: зупинилося серце Героя з Волині Володимира Жолкіна
Сьогодні, 09:21
 0
Росія атакувала Україну 108 ударними дронами
Сьогодні, 09:05
 0
У Луцькому зоопарку поповнення - перше потомство патагонських зайців
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8