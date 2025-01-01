Повернувся додому лише на кілька днів: зупинилося серце Героя з Волині Володимира Жолкіна

Повернувся додому лише на кілька днів: зупинилося серце Героя з Волині Володимира Жолкіна
Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Володимира Жолкіна.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Чергова сумна звістка для нашої громади. Помер 42-річний Захисник Жолкін Володимир Васильович. Серце військовослужбовця раптово перестало битися вдома 11 травня. Володимир Жолкін повернувся із зони бойових дій лише на декілька днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час поховання повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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