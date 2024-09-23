У Луцькому зоопарку поповнення - перше потомство патагонських зайців





Про це повідомили в Луцькому зоопарку, пише



Жваві дитинчата мар дуже потішні. Тому вольєр, де мешкає сімейство, користується популярністю у відвідувачів. Тим паче, що тваринки пересуваються цікаво – стрибкоподібно. Бігають мари теж дуже незвично: скачуть зигзагами, відштовхуючись всіма чотирма лапами одночасно. При цьому ходять повільно.



Тато малечі у колекції Луцького зоопарку – із літа 2021 року. Прибув до нас із Харківського зоопарку. А мама ще донедавна мала закордонну прописку й жила у Кишинівському зоопарку. Проте в серпні 2024-го вона разом зі ще однією самичкою приїхали по обміну із Молдови в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З'явилося перше потомство мар патагонських у Луцькому зоопарку. Ці тварини – вид гризунів сімейства свинкових, що мешкає в Аргентині. Ще їх можуть називати патагонський заєць, патагонська каві, патагонська свинка.Про це повідомили в Луцькому зоопарку, пише ВолиньUA Жваві дитинчата мар дуже потішні. Тому вольєр, де мешкає сімейство, користується популярністю у відвідувачів. Тим паче, що тваринки пересуваються цікаво – стрибкоподібно. Бігають мари теж дуже незвично: скачуть зигзагами, відштовхуючись всіма чотирма лапами одночасно. При цьому ходять повільно.Тато малечі у колекції Луцького зоопарку – із літа 2021 року. Прибув до нас із Харківського зоопарку. А мама ще донедавна мала закордонну прописку й жила у Кишинівському зоопарку. Проте в серпні 2024-го вона разом зі ще однією самичкою приїхали по обміну із Молдови в Україну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію