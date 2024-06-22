На Волині під час прибуття кортежу з загиблим молодик ледве не переїхав дітей

На Волині під час прибуття кортежу з загиблим молодик ледве не переїхав дітей
У Камені-Каширському склалася вкрай неприємна ситуація під час прибуття кортежу з загиблим Захисником.

Про інцидент повідомили у ТГ-спільноті Волиньблог, пише ВолиньUA.

"Сьогодні везли військового і молодий хлопець, незважаючи на людей прапори і тд, хотів проїхати, коли люди почали зупиняти почав ще швидше їхати, ледь не збив маленьких дітей, підбігла жінка зупинити його він ще більше по газах і на неї вона ледь не впала під колеса.
Це за таких… воюють наші хлопці? Щоб вони навіть не почекали 5 хв і не вшанували памʼять про загиблого?"


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Теги: скандал, волинь
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