На Волині під час прибуття кортежу з загиблим молодик ледве не переїхав дітей





Про інцидент повідомили у ТГ-спільноті Волиньблог, пише



"Сьогодні везли військового і молодий хлопець, незважаючи на людей прапори і тд, хотів проїхати, коли люди почали зупиняти почав ще швидше їхати, ледь не збив маленьких дітей, підбігла жінка зупинити його він ще більше по газах і на неї вона ледь не впала під колеса.

Це за таких… воюють наші хлопці? Щоб вони навіть не почекали 5 хв і не вшанували памʼять про загиблого?"





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському склалася вкрай неприємна ситуація під час прибуття кортежу з загиблим Захисником.Про інцидент повідомили у ТГ-спільноті Волиньблог, пише ВолиньUA "Сьогодні везли військового і молодий хлопець, незважаючи на людей прапори і тд, хотів проїхати, коли люди почали зупиняти почав ще швидше їхати, ледь не збив маленьких дітей, підбігла жінка зупинити його він ще більше по газах і на неї вона ледь не впала під колеса.Це за таких… воюють наші хлопці? Щоб вони навіть не почекали 5 хв і не вшанували памʼять про загиблого?"

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