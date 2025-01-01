Курс валют на 12 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,54 (+3 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,75 (-13 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,02 (+5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 41,54 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,54 (+3 коп.)Курс євро1 євро — 46,75 (-13 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,02 (+5 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію