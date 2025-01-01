Курс валют на 12 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 41,54 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,54 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,75 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (+5 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,54 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,75 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (+5 коп.)
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