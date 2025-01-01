12 травня на Волині: гортаючи календар

12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналіст Максим Яблонський (на фото), головний лікар КЗ « Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Лідія Кривдік, колишній депутат Луцької міської ради Олександр Семенюк.

Також день народження 12 травня у журналістів Валентина Клімовича і Людмили Попович.

Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Філіпп, Ян.

Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.

12 травня православні згадують святителя Епіфанія, який був єпископом на Кіпрі, і преподобного Амфілохія Почаївського. Також у цю дату - день тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.


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Теги: день народження, свята, іменини
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