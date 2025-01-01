12 травня на Волині: гортаючи календар

Максим Яблонський (на фото), головний лікар КЗ « Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Лідія Кривдік, колишній депутат Луцької міської ради Олександр Семенюк.



Також день народження 12 травня у журналістів Валентина Клімовича і Людмили Попович.



Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Філіпп, Ян.



Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.



12 травня православні згадують святителя Епіфанія, який був єпископом на Кіпрі, і преподобного Амфілохія Почаївського. Також у цю дату - день тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначають день народження журналіст(на фото), головний лікар КЗ « Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1», колишній депутат Луцької міської радиТакож день народження 12 травня у журналістівВітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Філіпп, Ян.Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.12 травня православні згадують святителя Епіфанія, який був єпископом на Кіпрі, і преподобного Амфілохія Почаївського. Також у цю дату - день тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію