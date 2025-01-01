Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині

Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині
Президент США Дональд Трамп закликав українську сторону “негайно погодитися” на запропоновані Росією переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.

Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Truth Social.

“Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна повинна на це погодитися НЕГАЙНО”, – написав Трамп.

Він наголосив, що навіть якщо домовленості не буде досягнуто, сам факт зустрічі дасть змогу Заходу оцінити ситуацію:

“Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні — то європейські лідери й США знатимуть, як ідуть справи, і зможуть діяти відповідно”.

Також Трамп припустив, що українська сторона може не погодитися на переговори, і водночас розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за святкування Дня перемоги:

“Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який зараз надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні — яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зберіться вже нарешті!”

Нагадаємо, російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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