Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині
Сьогодні, 23:19
Президент США Дональд Трамп закликав українську сторону “негайно погодитися” на запропоновані Росією переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.
Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Truth Social.
“Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна повинна на це погодитися НЕГАЙНО”, – написав Трамп.
Він наголосив, що навіть якщо домовленості не буде досягнуто, сам факт зустрічі дасть змогу Заходу оцінити ситуацію:
“Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні — то європейські лідери й США знатимуть, як ідуть справи, і зможуть діяти відповідно”.
Також Трамп припустив, що українська сторона може не погодитися на переговори, і водночас розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за святкування Дня перемоги:
“Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який зараз надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні — яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зберіться вже нарешті!”
Нагадаємо, російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Truth Social.
“Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна повинна на це погодитися НЕГАЙНО”, – написав Трамп.
Він наголосив, що навіть якщо домовленості не буде досягнуто, сам факт зустрічі дасть змогу Заходу оцінити ситуацію:
“Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні — то європейські лідери й США знатимуть, як ідуть справи, і зможуть діяти відповідно”.
Також Трамп припустив, що українська сторона може не погодитися на переговори, і водночас розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за святкування Дня перемоги:
“Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який зараз надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні — яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зберіться вже нарешті!”
Нагадаємо, російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині
Сьогодні, 23:19
У луцькому ліцеї відремонтують харчоблок за понад три мільйони
Сьогодні, 21:15
На Волині в смертельній ДТП загинув чоловік
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня
Сьогодні, 20:00