У луцькому ліцеї відремонтують харчоблок за понад три мільйони
Сьогодні, 21:15
Харчоблок Луцького ліцею №5, що на проспекті Перемоги, 16, відремонтують. Як очікують, капітальний ремонт їдальні обійдеться в понад три мільйони гривень.
Тендер для пошуку підрядника комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №5 Луцької міської ради» оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 14 травня, передає ВН.
Очікувана вартість робіт становить 3 443 409 гривень.
Згідно з технічною специфікацією, роботи включатимуть улаштування бетонних фундаментів під перегородку, улаштування неармованих цегляних перегородок, заміну вікон і дверей, улаштування покриттів із керамічних плиток, внутрішнє опорядження приміщення, прокладання повітроводів, встановлення вентиляторів, прокладання трубопроводів, встановлення лічильників, встановлення умивальників та унітазів, електромонтажні роботи тощо.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.
Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №5 мають завершити до 25 серпня 2025 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме п’ять років.
Нагадаємо, навчальний процес у школах Луцької громади має завершитися до 1 червня. Останні дзвінки в закладах середньої освіти запланували на 30-31 травня.
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Тендер для пошуку підрядника комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №5 Луцької міської ради» оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 14 травня, передає ВН.
Очікувана вартість робіт становить 3 443 409 гривень.
Згідно з технічною специфікацією, роботи включатимуть улаштування бетонних фундаментів під перегородку, улаштування неармованих цегляних перегородок, заміну вікон і дверей, улаштування покриттів із керамічних плиток, внутрішнє опорядження приміщення, прокладання повітроводів, встановлення вентиляторів, прокладання трубопроводів, встановлення лічильників, встановлення умивальників та унітазів, електромонтажні роботи тощо.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність досвіду виконання аналогічних робіт.
Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №5 мають завершити до 25 серпня 2025 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме п’ять років.
Нагадаємо, навчальний процес у школах Луцької громади має завершитися до 1 червня. Останні дзвінки в закладах середньої освіти запланували на 30-31 травня.
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