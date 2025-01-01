Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 травня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень температура 11-13° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень температура 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в смертельній ДТП загинув чоловік
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині екскочегар нищив майно садочка та переслідував керівницю, бо хотів повернутися на роботу
Сьогодні, 19:30
Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО
Сьогодні, 18:58
Луцькі футболісти 55+ вийшли до фінального етапу Чемпіонату України
Сьогодні, 18:19
Схожі новини
Прохолодно і переважно без дощу: синоптичний огляд погоди на Волині цього тижня Прохолодно і переважно без дощу: синоптичний огляд погоди на Волині цього тижня
06 травня, 08:20
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня
03 травня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 квітня
20 квітня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
12 квітня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині в смертельній ДТП загинув чоловік
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині екскочегар нищив майно садочка та переслідував керівницю, бо хотів повернутися на роботу
Сьогодні, 19:30
 0
Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО
Сьогодні, 18:58
 0
Луцькі футболісти 55+ вийшли до фінального етапу Чемпіонату України
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8