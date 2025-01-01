Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 травня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень температура 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень температура 9-14° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 травня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень температура 11-13° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень температура 9-14° тепла.
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