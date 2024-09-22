Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО





Змагання тривали упродовж чотирьох днів, - повідомив очільик Волинської ОВА Іван Рудницький.



За першість змагалися команди-переможці регіонального рівня з 12 областей: Волинська, Вінницька, Запорізька, Донецька, Харківська, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Дніпропетровська, Сумська, Хмельницька.



Так, призові місця за результатами командної першості здобули:

Волинська області – І місце,

Київська область – ІІ місце,

Дніпропетровська – ІІІ місце.



Волинську область представляли курсанти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної, які є восьмиразовими переможцями у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді.



Команди та юнаки, які проявили себе найкраще, отримали відзнаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Допризовна молодь із Волині тріумфувала на Всеукраїнській спартакіаді та Чемпіонаті України з військового семиборства.Змагання тривали упродовж чотирьох днів, - повідомив очільик Волинської ОВАЗа першість змагалися команди-переможці регіонального рівня з 12 областей: Волинська, Вінницька, Запорізька, Донецька, Харківська, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Дніпропетровська, Сумська, Хмельницька.Так, призові місця за результатами командної першості здобули:Волинська області – І місце,Київська область – ІІ місце,Дніпропетровська – ІІІ місце.Волинську область представляли курсанти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної, які є восьмиразовими переможцями у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді.Команди та юнаки, які проявили себе найкраще, отримали відзнаки.

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