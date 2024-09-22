Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО

Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО
Допризовна молодь із Волині тріумфувала на Всеукраїнській спартакіаді та Чемпіонаті України з військового семиборства.

Змагання тривали упродовж чотирьох днів, - повідомив очільик Волинської ОВА Іван Рудницький.

За першість змагалися команди-переможці регіонального рівня з 12 областей: Волинська, Вінницька, Запорізька, Донецька, Харківська, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Дніпропетровська, Сумська, Хмельницька.
Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО

Так, призові місця за результатами командної першості здобули:
Волинська області – І місце,
Київська область – ІІ місце,
Дніпропетровська – ІІІ місце.
Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО

Волинську область представляли курсанти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної, які є восьмиразовими переможцями у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді.

Команди та юнаки, які проявили себе найкраще, отримали відзнаки.
Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО
Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО

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Теги: Волинь, змагання, військове семиборство
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