Юнаки з Волині перемогли на чемпіонаті України із військового семиборства. ФОТО
Сьогодні, 18:58
Допризовна молодь із Волині тріумфувала на Всеукраїнській спартакіаді та Чемпіонаті України з військового семиборства.
Змагання тривали упродовж чотирьох днів, - повідомив очільик Волинської ОВА Іван Рудницький.
За першість змагалися команди-переможці регіонального рівня з 12 областей: Волинська, Вінницька, Запорізька, Донецька, Харківська, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Дніпропетровська, Сумська, Хмельницька.
Так, призові місця за результатами командної першості здобули:
Волинська області – І місце,
Київська область – ІІ місце,
Дніпропетровська – ІІІ місце.
Волинську область представляли курсанти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної, які є восьмиразовими переможцями у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді.
Команди та юнаки, які проявили себе найкраще, отримали відзнаки.
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Змагання тривали упродовж чотирьох днів, - повідомив очільик Волинської ОВА Іван Рудницький.
За першість змагалися команди-переможці регіонального рівня з 12 областей: Волинська, Вінницька, Запорізька, Донецька, Харківська, Київська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Дніпропетровська, Сумська, Хмельницька.
Так, призові місця за результатами командної першості здобули:
Волинська області – І місце,
Київська область – ІІ місце,
Дніпропетровська – ІІІ місце.
Волинську область представляли курсанти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної, які є восьмиразовими переможцями у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді.
Команди та юнаки, які проявили себе найкраще, отримали відзнаки.
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