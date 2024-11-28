Луцькі футболісти 55+ вийшли до фінального етапу Чемпіонату України

Луцькі футболісти 55+ вийшли до фінального етапу Чемпіонату України
Досвідчені футболісти із Волині стали учасниками фінального етапу Чемпіонату України 55+.

Про це повідомили на сторінці «АВФУ - Національна збірна ветеранів».

Ветеранський футбольний сезон стартував змаганнями серед 55-річних пам’яті Володимира Лозинського. Попри війну та складні умови, турнір зібрав гравців із різних куточків країни.

За результатами групових змагань до фінального турніру пробилися: «Динамо Family» (Київ), «Пирятин-Полтавщина» (Полтавська обл.), «Рішельє» (Одеса), Збірна Ліги ветеранів Львівщини, «Абориген» (Луцьк), «Спартак-ветеран» (Полтава).

"Дякуємо всім учасникам чемпіонату за цікавий футбол та жагу до перемоги, вітаємо фіналістів з виходом до вирішальної стадії. Фінал відбудеться наприкінці травня в Києві", - йдеться у дописі.

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Теги: футбол, ветерани, Луцьк, Україна, чемпіонат, змагання, турнір
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