Президент Франції зробив прогноз про кількість миротворців з Європи в Україні
Сьогодні, 17:37
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що ідея розгортання іноземного військового контингенту в Україні залишається актуальною, і висловив підтримку такій ініціативі у разі припинення бойових дій.
В інтерв'ю виданню Le Parisien Макрон зазначив, що присутність іноземних військ на українській території може мати стабілізуючу функцію після завершення активної фази війни, - пише Gazeta ua.
"Йдеться не про кількість, а про символіку та ефект. Ми говоримо про кілька тисяч військових, а не сотні тисяч. Їхнє завдання - підтримка, демонстрація солідарності, стратегічна присутність", - наголосив французький лідер.
Макрон уточнив, що мова може йти про розміщення сил у стратегічно важливих районах, подалі від лінії фронту, включно з елементами ППО або логістики.
Він також підкреслив, що на цей час обговорення такого сценарію з європейськими партнерами триває. За його словами, українська армія залишається найбільшою у Європі, і саме її чисельність є ключовою для захисту країни, тоді як іноземні сили можуть виконувати роль "другої лінії".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчого контингенту в Україну можливе виключно після завершення бойових дій.
За його словами, наразі обговорюються два сценарії такої присутності - від обмеженої символічної до масштабної із серйозними зобов'язаннями.
"Усе це - після завершення війни. Ви ж розумієте: просто так вводити війська, ризикуючи втягнути їх у війну - ніхто на таке не піде", - зазначив глава держави, відповідаючи на запитання журналістів.
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В інтерв'ю виданню Le Parisien Макрон зазначив, що присутність іноземних військ на українській території може мати стабілізуючу функцію після завершення активної фази війни, - пише Gazeta ua.
"Йдеться не про кількість, а про символіку та ефект. Ми говоримо про кілька тисяч військових, а не сотні тисяч. Їхнє завдання - підтримка, демонстрація солідарності, стратегічна присутність", - наголосив французький лідер.
Макрон уточнив, що мова може йти про розміщення сил у стратегічно важливих районах, подалі від лінії фронту, включно з елементами ППО або логістики.
Він також підкреслив, що на цей час обговорення такого сценарію з європейськими партнерами триває. За його словами, українська армія залишається найбільшою у Європі, і саме її чисельність є ключовою для захисту країни, тоді як іноземні сили можуть виконувати роль "другої лінії".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчого контингенту в Україну можливе виключно після завершення бойових дій.
За його словами, наразі обговорюються два сценарії такої присутності - від обмеженої символічної до масштабної із серйозними зобов'язаннями.
"Усе це - після завершення війни. Ви ж розумієте: просто так вводити війська, ризикуючи втягнути їх у війну - ніхто на таке не піде", - зазначив глава держави, відповідаючи на запитання журналістів.
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