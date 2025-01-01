Люди в кріслі колісному скаржаться на недоступність туалету на автостанції у Луцьку. ВІДЕО

Люди в кріслі колісному скаржаться на недоступність туалету на автостанції у Луцьку. ВІДЕО
Нещодавно до Департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради надійшла скарга від ветерана щодо недоступності туалету на Луцькій автостанції №1, що на вул. Конякіна, 39.

Відтак команду ГО «Зруш скелю» попросили протестувати туалет на доступність для людей з порушеннями функцій здоров'я, - повідомив засновник організації Євген Сивопляс.

Команда громадської організації разом із представниками департаменту виявила, що основний туалет не доступний для людини в кріслі колісному.

"Вхід з вулиці, яким можна скористатись вночі, має сходинку, але не має пандуса. Як нам пояснив керівник автостанції, людині з інвалідністю краще скористатися центральним входом до автостанції, а тоді дістатися туалету, пройшовши всередині. Проте і в цьому випадку, як виявилось, потрапити до туалету проблематично, адже кнопка виклику персоналу, який відкрив би двері, не працює, а вночі центральний вхід закритий. Ще одним бар'єром стала сама туалетна кімната, яка замала для того, щоб нею могла скористатися людина на кріслі — Олександр навіть не зміг закрити за собою двері", - йдеться у дописі Євгена Сивопляса.

Після цього керівник автостанції показав представникам організації ще один туалет, який вже доступний по своїх габаритах, але ще потребує дообладнання. Вхід до нього можливий тільки зсередини і скористатись ним у нічний час не вийде.


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Теги: Волинь, Луцьк, доступність
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