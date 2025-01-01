Пісня з фронту: волинський бард-воїн зі «Сталевою соткою» привітав жінок із Днем матері. ВІДЕО

Пісня з фронту: волинський бард-воїн зі «Сталевою соткою» привітав жінок із Днем матері. ВІДЕО
Відомий луцький бард Микола Більшевич, який нині у складі 100 ОМБр захищає Україну, привітав українських жінок із Днем матері.

Відео опублікували на ютуб-каналі підрозділу.

"Пісню «Мамо…» відомого луцького барда і бійця нашої бригади Миколи Більшевича ми записали два роки тому – у травні 2023-го – якраз напередодні Дня матері. Було це на околицях Часового Яру. Адже батальйон, в якому тоді служив пан Микола (53 об ТрО – нині це мотопіхотний батальйон 100 омбр), саме давав лупня ворогу (та ще й як давав!) на Бахмутському напрямку", - йдеться у дописі під відео.

Протягом двох років спливло чимало води. «Сталева Сотка» відтоді встигла повоювати на Лиманському, Куп’янському, Покровському, Торецькому напрямках – зрештою, трансформувалася в одну із найпотужніших бригад ЗСУ.

"Микола Більшевич продовжує службу в нашій бригаді. І ми пропонуємо Вашій увазі новий відеоролик на пісню «Мамо…» – в основу якого покладено саме той запис дворічної давнини… Бо Материнство – це наріжний камінь нашого життя. І кожна Мати – це частинка нашої великої України…" - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, День матері, Микола Більшевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент Франції зробив прогноз про кількість миротворців з Європи в Україні
Сьогодні, 17:37
Люди в кріслі колісному скаржаться на недоступність туалету на автостанції у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
Пісня з фронту: волинський бард-воїн зі «Сталевою соткою» привітав жінок із Днем матері. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
День матері: волиняни діляться світлинами зі своїми матусями та дітьми. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Волинян знову попереджають про заморозки
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Пішов добровольцем у піхоту: у волинській бригаді служить чоловік з важкою інвалідністю Пішов добровольцем у піхоту: у волинській бригаді служить чоловік з важкою інвалідністю
Сьогодні, 12:50
Командир волинської бригади може очолити новий армійський корпус Командир волинської бригади може очолити новий армійський корпус
Сьогодні, 10:32
«Досвід комп’ютерних ігор дає перевагу», - геймер з Волині, який став пілотом FPV. ФОТО «Досвід комп’ютерних ігор дає перевагу», - геймер з Волині, який став пілотом FPV. ФОТО
13 квітня, 19:25
«Раніше веселив людей, а зараз влаштовую «веселе життя» оркам»: історія воїна з Волині «Діджея» «Раніше веселив людей, а зараз влаштовую «веселе життя» оркам»: історія воїна з Волині «Діджея»
30 березня, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президент Франції зробив прогноз про кількість миротворців з Європи в Україні
Сьогодні, 17:37
 0
Люди в кріслі колісному скаржаться на недоступність туалету на автостанції у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Пісня з фронту: волинський бард-воїн зі «Сталевою соткою» привітав жінок із Днем матері. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
 0
День матері: волиняни діляться світлинами зі своїми матусями та дітьми. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
Волинян знову попереджають про заморозки
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8