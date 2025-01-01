Пісня з фронту: волинський бард-воїн зі «Сталевою соткою» привітав жінок із Днем матері. ВІДЕО

Відомий луцький бард, який нині у складі 100 ОМБр захищає Україну, привітав українських жінок із Днем матері.Відео опублікували на ютуб-каналі підрозділу."Пісню «Мамо…» відомого луцького барда і бійця нашої бригади Миколи Більшевича ми записали два роки тому – у травні 2023-го – якраз напередодні Дня матері. Було це на околицях Часового Яру. Адже батальйон, в якому тоді служив пан Микола (53 об ТрО – нині це мотопіхотний батальйон 100 омбр), саме давав лупня ворогу (та ще й як давав!) на Бахмутському напрямку", - йдеться у дописі під відео.Протягом двох років спливло чимало води. «Сталева Сотка» відтоді встигла повоювати на Лиманському, Куп’янському, Покровському, Торецькому напрямках – зрештою, трансформувалася в одну із найпотужніших бригад ЗСУ."Микола Більшевич продовжує службу в нашій бригаді. І ми пропонуємо Вашій увазі новий відеоролик на пісню «Мамо…» – в основу якого покладено саме той запис дворічної давнини… Бо Материнство – це наріжний камінь нашого життя. І кожна Мати – це частинка нашої великої України…" - йдеться у дописі.