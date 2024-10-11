Волинян знову попереджають про заморозки





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру згідрометеорології.



"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 12 травня, в Луцьку та по області, збережуться заморозки в повітрі 0,-3°", - йдеться у повідомленні.



Метеорологи говорять про другий, помаранчевий рівень небезпечності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики попереджають жителів Волинської області про нічні та ранкові заморозки.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру згідрометеорології."Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 12 травня, в Луцьку та по області, збережуться заморозки в повітрі 0,-3°", - йдеться у повідомленні.Метеорологи говорять про другий, помаранчевий рівень небезпечності.

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