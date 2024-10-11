Волинян знову попереджають про заморозки
Сьогодні, 15:30
Синоптики попереджають жителів Волинської області про нічні та ранкові заморозки.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру згідрометеорології.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 12 травня, в Луцьку та по області, збережуться заморозки в повітрі 0,-3°", - йдеться у повідомленні.
Метеорологи говорять про другий, помаранчевий рівень небезпечності.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру згідрометеорології.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 12 травня, в Луцьку та по області, збережуться заморозки в повітрі 0,-3°", - йдеться у повідомленні.
Метеорологи говорять про другий, помаранчевий рівень небезпечності.
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