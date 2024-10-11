Волинян знову попереджають про заморозки

Волинян знову попереджають про заморозки
Синоптики попереджають жителів Волинської області про нічні та ранкові заморозки.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру згідрометеорології.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 12 травня, в Луцьку та по області, збережуться заморозки в повітрі 0,-3°", - йдеться у повідомленні.

Метеорологи говорять про другий, помаранчевий рівень небезпечності.
Волинян знову попереджають про заморозки

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Теги: Волинь, заморозки, погода
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