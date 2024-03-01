Ердоган готовий провести переговори України та рф





Про це повідомляє



Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання, включаючи війну рф проти України.



Ердоган заявив Макрону, що Туреччина готова сприяти миру, зокрема провести переговори.



"Президент Ердоган заявив під час зустрічі, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися, і що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", - йдеться у повідомленні.



Також Ердоган сказав Макрону про "важливість продовження співпраці у делікатно реалізованих процесах початку постійних мирних переговорів між Україною та Росією".



Путін хоче переговорів у Стамбулі

У Києві 10 травня відбулася важлива зустріч "коаліції рішучих" - Володимир Зеленський приймав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єрів Великої Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска.



Після зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. У підсумку Україна оголосила про готовність до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Європа попередила Москву, що у разі відмови на Росію чекають нові санкції.



Втім, путін фактично проігнорував цю пропозицію. На нічній пресконференції він закликав до відновлення прямих переговорів з Україною у Стамбулі з 15 травня без жодних умов.



Путін заявив, що 11 травня він обговорить це з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як згодом заявили в РФ, це нібито мають бути переговори з урахуванням переговорів 2022 року та ситуації "на землі".



У відповідь Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного і всеосяжного припинення вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туреччина готова допомогти Україні та рф на шляху до припинення вогню та миру. Зокрема, може прийняти переговори між сторонами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію президента Туреччини.Зазначається, що президент Туреччинипровів телефонну розмову з президентом Франції. Лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання, включаючи війну рф проти України.Ердоган заявив Макрону, що Туреччина готова сприяти миру, зокрема провести переговори."Президент Ердоган заявив під час зустрічі, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися, і що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", - йдеться у повідомленні.Також Ердоган сказав Макрону про "важливість продовження співпраці у делікатно реалізованих процесах початку постійних мирних переговорів між Україною та Росією".У Києві 10 травня відбулася важлива зустріч "коаліції рішучих" - Володимир Зеленський приймав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єрів Великої Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска.Після зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом СШАУ підсумку Україна оголосила про готовність до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Європа попередила Москву, що у разі відмови на Росію чекають нові санкції.Втім, путін фактично проігнорував цю пропозицію. На нічній пресконференції він закликав до відновлення прямих переговорів з Україною у Стамбулі з 15 травня без жодних умов.Путін заявив, що 11 травня він обговорить це з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як згодом заявили в РФ, це нібито мають бути переговори з урахуванням переговорів 2022 року та ситуації "на землі".У відповідь Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного і всеосяжного припинення вогню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію