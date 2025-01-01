У селі на Волині живе 190 жінок, які народили більше 5 дітей. ВІДЕО





Зараз у Бірках проживає понад 190 матерів, які народили п'ятеро і більше дітей та мають звання "Матері-героїні", розповіла староста Світлана Костючик, - повідомляє



Надія Божко народила й виховала з чоловіком семеро дітей.



"Я маю 3 донечки-сонечки й 4 синочки-соколики. Я не з багатодітної сім'ї. Але мріяла, бажала, хотіла, щоб зібратись за столом, щоб велику каструлю борщу варила, багато картоплі, пляцків пекла", — зізнається жінка.



Жінка має орден "Матір-героїня". У 45 років овдовіла, самій довелося ростити дітей. До роботи, каже, усіх привчала змалечку. Двоє синів зараз захищають Україну.



"По-чесному, я родила дітей, синів не для війни. Так, важкий час, але я горджусь тим, що мої сини не ховалися, що це є обов'язок, я їх підтримую, — каже Надія Божко. — Я живу з надією. Я вірю, що український народ — це нація, яку ніхто не здолає і ніщо не переможе".



Лілія Мальчук — мама трьох синів і доньки. З чоловіком Володимиром дружили зі школи, згодом побралися.



"У мами було 8 сестер і 1 брат. Вони були дуже дружні. Нам подобалося і теж схотілося багато діток, — говорить багатодітна мама Лілія. — Буває б'ються, вредні, але помагають багато. Зараз вже не дуже важко, бо вже більші, а поки менші були, то чоловік дуже допомагав в усьому".



Родина має коня, корову, свиней, курей, гектар поля. Чоловік працює в пожежній охороні у селі. Дружина влітку їздить у Польщу на заробітки. Усю роботу, каже багатодітна мама, роблять разом.



"Багато що і самі пропонують. І посуду можуть помити, і пропилососити, і корову навіть подоїти, і картоплю садили. Все помагають. На тракторі їздять всі", — каже Лілія Мальчук.



У селі є амбулаторія, аптека, 11 магазинів, дитсадок та школа.



Місцевий ліцей відвідує 304 учні з Бірок та сусідніх сіл.



"Найменший клас, де є 16 діток, а найбільший клас — 30. Як я прийшла сюди працювати в 1988 році, то тут було понад 400 учнів, — говорить директорка ліцею Надія Семенюк. — Зараз дітей трохи менше. Але село живе, село розвивається. Наш навчальний заклад також розвивається".



"У Бірках завжди багато дітей. Це багатодітне село, то ж зараз вже менше. Були класи по 30, по 32 учні, — каже вчителька української мови Надія Нестерук. — Як мовникові, то важко, бо зошитів багато. В нас діти хороші, вони стараються, працьовиті".



"Своє село люблю, звісно. Є різні люди, але це дуже цікаво – в такому селі народитися", — зізнається одинадцятикласниця Оксана Шворак.



За словами старости Світлани Костючик, зараз у Бірках 1600 жителів. Серед них — понад 190 матерів, які мають п'ятеро і більше дітей. 58 сімей, в яких виховується троє і більше дітей, мають статус багатодітної.



"В кожній родині ще у 90-х роках було 10 і більше діток. По 15, 17 навіть було дітей. Народжували, бо любили дітей. Діти — то найкраще, що є у світі. Так казала моя бабуся, в якої було теж 11 дітей. Ну й гордилися тим, що багато дітей. У свій час наше село було занесено в ЮНЕСКО", — говорить Світлана Костючик.



Торік у Бірках народилося 15 дітей, цього року — семеро немовлят. За словами старости, дитсадок у селі відвідує 42 дитини, у черзі — ще 26 малюків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Село Бірки на Волині було найбагатодітнішим селом в Україні. Орден "Мати-героїня" за народження та виховання 10 і більше дітей тут у 1993 році отримали 42 жінки.Зараз у Бірках проживає понад 190 матерів, які народили п'ятеро і більше дітей та мають звання "Матері-героїні", розповіла староста, - повідомляє Суспільне народила й виховала з чоловіком семеро дітей."Я маю 3 донечки-сонечки й 4 синочки-соколики. Я не з багатодітної сім'ї. Але мріяла, бажала, хотіла, щоб зібратись за столом, щоб велику каструлю борщу варила, багато картоплі, пляцків пекла", — зізнається жінка.Жінка має орден "Матір-героїня". У 45 років овдовіла, самій довелося ростити дітей. До роботи, каже, усіх привчала змалечку. Двоє синів зараз захищають Україну."По-чесному, я родила дітей, синів не для війни. Так, важкий час, але я горджусь тим, що мої сини не ховалися, що це є обов'язок, я їх підтримую, — каже Надія Божко. — Я живу з надією. Я вірю, що український народ — це нація, яку ніхто не здолає і ніщо не переможе".— мама трьох синів і доньки. З чоловіком Володимиром дружили зі школи, згодом побралися."У мами було 8 сестер і 1 брат. Вони були дуже дружні. Нам подобалося і теж схотілося багато діток, — говорить багатодітна мама Лілія. — Буває б'ються, вредні, але помагають багато. Зараз вже не дуже важко, бо вже більші, а поки менші були, то чоловік дуже допомагав в усьому".Родина має коня, корову, свиней, курей, гектар поля. Чоловік працює в пожежній охороні у селі. Дружина влітку їздить у Польщу на заробітки. Усю роботу, каже багатодітна мама, роблять разом."Багато що і самі пропонують. І посуду можуть помити, і пропилососити, і корову навіть подоїти, і картоплю садили. Все помагають. На тракторі їздять всі", — каже Лілія Мальчук.У селі є амбулаторія, аптека, 11 магазинів, дитсадок та школа.Місцевий ліцей відвідує 304 учні з Бірок та сусідніх сіл."Найменший клас, де є 16 діток, а найбільший клас — 30. Як я прийшла сюди працювати в 1988 році, то тут було понад 400 учнів, — говорить директорка ліцею— Зараз дітей трохи менше. Але село живе, село розвивається. Наш навчальний заклад також розвивається"."У Бірках завжди багато дітей. Це багатодітне село, то ж зараз вже менше. Були класи по 30, по 32 учні, — каже вчителька української мови Надія Нестерук. — Як мовникові, то важко, бо зошитів багато. В нас діти хороші, вони стараються, працьовиті"."Своє село люблю, звісно. Є різні люди, але це дуже цікаво – в такому селі народитися", — зізнається одинадцятикласниця Оксана Шворак.За словами старости, зараз у Бірках 1600 жителів. Серед них — понад 190 матерів, які мають п'ятеро і більше дітей. 58 сімей, в яких виховується троє і більше дітей, мають статус багатодітної."В кожній родині ще у 90-х роках було 10 і більше діток. По 15, 17 навіть було дітей. Народжували, бо любили дітей. Діти — то найкраще, що є у світі. Так казала моя бабуся, в якої було теж 11 дітей. Ну й гордилися тим, що багато дітей. У свій час наше село було занесено в ЮНЕСКО", — говорить Світлана Костючик.Торік у Бірках народилося 15 дітей, цього року — семеро немовлят. За словами старости, дитсадок у селі відвідує 42 дитини, у черзі — ще 26 малюків.

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