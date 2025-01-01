Пішов добровольцем у піхоту: у волинській бригаді служить чоловік з важкою інвалідністю

У чотирирічному віці Влад внаслідок нещасного випадку втратив три пальці на правій руці. Мобілізації хлопець не підлягав ані за віком, ані за станом здоров’я – проте зробив усе можливе й неможливе, аби добровольцем стати на захист України.Про це повідомили на сторінці 100 ОМБр.Одержавши у війську позивний «Крабік», Влад спочатку був піхотинцем, а згодом перевчився на оператора дрона – служить у взводі безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 100 омбр.Це приголомшлива історія про мужність, відповідальність, патріотизм… А також про те, що поняття «придатності до військової служби» – це щось значно більше, ніж характеристика фізичних кондицій людини…Докладніше про неймовірного «Крабіка» зі «Сталевої Сотки» – у великому матеріалі кореспондента ТСН.Тижденьна телеканалі 1+1.