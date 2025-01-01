За добу українські воїни знищили 1310 окупантів, 33 артсистеми, 117 ворожих автівок

За добу українські воїни знищили 1310 окупантів, 33 артсистеми, 117 ворожих автівок
Українські воїни-захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів та завдавати ворогу втрат. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 965890 (+1310) осіб,
танків ‒ 10792 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,
артилерійських систем – 27670 (+33) од,
РСЗВ – 1381 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,
літаків - 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117) од,
спеціальна техніка ‒ 3878 (+3)
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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