За добу українські воїни знищили 1310 окупантів, 33 артсистеми, 117 ворожих автівок





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 965890 (+1310) осіб,

танків ‒ 10792 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,

артилерійських систем – 27670 (+33) од,

РСЗВ – 1381 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,

літаків - 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117) од,

спеціальна техніка ‒ 3878 (+3)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни-захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів та завдавати ворогу втрат. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 965890 (+1310) осіб,танків ‒ 10792 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 22446 (+6) од,артилерійських систем – 27670 (+33) од,РСЗВ – 1381 (+1) од,засоби ППО ‒ 1159 (+1) од,літаків - 372 (+0) од,гелікоптерів – 335 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),крилаті ракети ‒ 3197 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117) од,спеціальна техніка ‒ 3878 (+3)Дані уточнюються.

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