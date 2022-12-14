У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук

У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук
Чергова сумна новина надійшла на Волинь та у Нововолинську громаду.

Війна забрала ще одного воїна-волинянина. Про це повідомив на своїй сторінці міський голова Новолинська Борис Карпус.

"Перестало битися серце Героя Дмитра Шопука, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Він помер у госпіталі міста Одеса від отриманих поранень", - йдеться у дописі.

11 травня, о 13:00 - зустрічаємо Героя на вʼїзді в місто. Коридором шани проводимо Захисника до моргу Нововолинська.

Інформація щодо чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, смерть, війна, поранення, Одеса, Нововолинськ, втрата, Дмитро Шопук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу українські воїни знищили 1310 окупантів, 33 артсистеми, 117 ворожих автівок
Сьогодні, 12:50
Пішов добровольцем у піхоту: у волинській бригаді служить чоловік з важкою інвалідністю
Сьогодні, 12:50
У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук
Сьогодні, 11:43
Зеленський відповів на пропозицію путіна
Сьогодні, 11:20
Командир волинської бригади може очолити новий армійський корпус
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
На Харківщині помер військовий з Волині На Харківщині помер військовий з Волині
14 грудня, 2022, 20:24
Від травм, отриманих на фронті, в лікарні помер молодий воїн з Волині Михайло Рога Від травм, отриманих на фронті, в лікарні помер молодий воїн з Волині Михайло Рога
01 травня, 05:28
На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник
30 квітня, 20:35
У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук У Києві помер молодий розвідник з Волині Дем'ян Мельничук
22 квітня, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов добровольцем у піхоту: у волинській бригаді служить чоловік з важкою інвалідністю
Сьогодні, 12:50
 0
За добу українські воїни знищили 1310 окупантів, 33 артсистеми, 117 ворожих автівок
Сьогодні, 12:50
 0
У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук
Сьогодні, 11:43
 0
Зеленський відповів на пропозицію путіна
Сьогодні, 11:20
 0
Командир волинської бригади може очолити новий армійський корпус
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8