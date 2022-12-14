У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук

Чергова сумна новина надійшла на Волинь та у Нововолинську громаду.Війна забрала ще одного воїна-волинянина. Про це повідомив на своїй сторінці міський голова Новолинська"Перестало битися серце Героя Дмитра Шопука, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Він помер у госпіталі міста Одеса від отриманих поранень", - йдеться у дописі.11 травня, о 13:00 - зустрічаємо Героя на вʼїзді в місто. Коридором шани проводимо Захисника до моргу Нововолинська.Інформація щодо чину похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.