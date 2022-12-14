У госпіталі Одеси від поранень помер воїн з Волині Дмитро Шопук
Сьогодні, 11:43
Чергова сумна новина надійшла на Волинь та у Нововолинську громаду.
Війна забрала ще одного воїна-волинянина. Про це повідомив на своїй сторінці міський голова Новолинська Борис Карпус.
"Перестало битися серце Героя Дмитра Шопука, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Він помер у госпіталі міста Одеса від отриманих поранень", - йдеться у дописі.
11 травня, о 13:00 - зустрічаємо Героя на вʼїзді в місто. Коридором шани проводимо Захисника до моргу Нововолинська.
Інформація щодо чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Війна забрала ще одного воїна-волинянина. Про це повідомив на своїй сторінці міський голова Новолинська Борис Карпус.
"Перестало битися серце Героя Дмитра Шопука, 1980 року народження, жителя Нововолинська. Він помер у госпіталі міста Одеса від отриманих поранень", - йдеться у дописі.
11 травня, о 13:00 - зустрічаємо Героя на вʼїзді в місто. Коридором шани проводимо Захисника до моргу Нововолинська.
Інформація щодо чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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