Зеленський відповів на пропозицію путіна

Володимир Зеленський заявив, що росія "замислилася про припинення вогню" і назвав це хорошим знаком.



Про це глава держави написав у Telegram, - пише



Таким чином президент відреагував на пропозицію російського диктатора владіміра путіна відновити прямі переговори між РФ та Україною з 15 травня у Стамбулі.



За словами Зеленського, спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня - потім Київ готовий зустрітися.



Президент назвав "хорошим знаком", що росія "нарешті замислилася про завершення війни". Але найпершим кроком у цьому є припинення вогню.



"Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, - починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - додав глава держави.



Нагадаємо, Україна, США і "колація рішучих" запропонували Росії почати 30-денне повне припинення вогню вже з понеділка, 12 травня.



Путін виступив із заявою, в якій проігнорував тему 30-денного припинення вогню. Замість цього він запропонував відновити прямі переговори з Україною 15 травня у Стамбулі без будь-яких умов.



Президент США Дональд Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що росія "замислилася про припинення вогню" і назвав це хорошим знаком.Про це глава держави написав у Telegram, - пише "Кореспондент" Таким чином президент відреагував на пропозицію російського диктатора владіміра путіна відновити прямі переговори між РФ та Україною з 15 травня у Стамбулі.За словами Зеленського, спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня - потім Київ готовий зустрітися.Президент назвав "хорошим знаком", що росія "нарешті замислилася про завершення війни". Але найпершим кроком у цьому є припинення вогню."Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, - починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - додав глава держави.Нагадаємо, Україна, США і "колація рішучих" запропонували Росії почати 30-денне повне припинення вогню вже з понеділка, 12 травня.Путін виступив із заявою, в якійПрезидент США Дональд Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".

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