путін запропонував «прямі переговори без попередніх умов» та звинуватив Україну у зриві «перемир'я»





Про цПутін дав пресконференцію, в ході якої висловив позицію Кремля щодо пропонованого Україною та США 30-денного режиму припинення вогню, - пише



Зокрема, кремлівський лідер заявив про готовність до відновлення прямих переговорів з Києвом "без попередніх умов".



За його словами, росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів та звинуватив Україну в зриві перемовин у 2022 році. Путін запропонував відновити їх 15 травня - у Туреччині і заявив, про намір поговорить про це із турецьким лідером Ердоганом.



"Росія готова до перемовин без всіляких попередніх умов. Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо поновити переговори, що були перервані не нами. Що тут поганого. Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати", - сказав путін.



У зверненні путін заявив, що очікує відповіді на свою пропозицію від київської влади та її "кураторів".



Також путін звинуватив Україну у численних порушеннях "перемирʼя" - мораторію на удари по енергетиці, "великоднього перемирʼя", а також "перемирʼя" на 9 травня, оголошеного Росією в односторонньому порядку.

Також він заявив про "п'ять спроб прориву кордону РФ, атаки на Бєлгородську та Курську області".



Крім того, путін звинуватив Україну в тому, що вона намагалася "залякувати" іноземних лідерів, які приїхали до Москви на 9 травня.



Також російський диктатор засудив риторику та ультимативні вимоги країн Заходу оголосити перемир'я та завершення війни.



За словами очільника Кремля, "в нас вселяє оптимізм і надію", що рано чи пізно, зокрема спираючись на уроки історії, думку своїх народів, ми почнемо рухатися до відновлення конструктивних відносин з державами Європи".



"Зокрема і тими, які сьогодні не відмовляються від антиросійської риторики та явно агресивних дій у нашу адресу, намагаються досі розмовляти з нами у хамській манері та за допомогою ультиматумів", - сказав Путін.



У своєму зверненні Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.



В Кремлі анонсували "важливі" заяви Путіна.



Раніше повідомлялося, що Росія закриває повітряний простір над полігоном Капустин Яр, звідки запускала ракети Орєшнік. Це може свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктатор владімір путін у неділю, 11 травня, виступив із заявами щодо війни, яку російська федерація веде проти України.Про цПутін дав пресконференцію, в ході якої висловив позицію Кремля щодо пропонованого Україною та США 30-денного режиму припинення вогню, - пише "Кореспондент" Зокрема, кремлівський лідер заявив про готовність до відновлення прямих переговорів з Києвом "без попередніх умов".За його словами, росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів та звинуватив Україну в зриві перемовин у 2022 році. Путін запропонував відновити їх 15 травня - у Туреччині і заявив, про намір поговорить про це із турецьким лідером Ердоганом."Росія готова до перемовин без всіляких попередніх умов. Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо поновити переговори, що були перервані не нами. Що тут поганого. Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати", - сказав путін.У зверненні путін заявив, що очікує відповіді на свою пропозицію від київської влади та її "кураторів".Також путін звинуватив Україну у численних порушеннях "перемирʼя" - мораторію на удари по енергетиці, "великоднього перемирʼя", а також "перемирʼя" на 9 травня, оголошеного Росією в односторонньому порядку.Також він заявив про "п'ять спроб прориву кордону РФ, атаки на Бєлгородську та Курську області".Крім того, путін звинуватив Україну в тому, що вона намагалася "залякувати" іноземних лідерів, які приїхали до Москви на 9 травня.Також російський диктатор засудив риторику та ультимативні вимоги країн Заходу оголосити перемир'я та завершення війни.За словами очільника Кремля, "в нас вселяє оптимізм і надію", що рано чи пізно, зокрема спираючись на уроки історії, думку своїх народів, ми почнемо рухатися до відновлення конструктивних відносин з державами Європи"."Зокрема і тими, які сьогодні не відмовляються від антиросійської риторики та явно агресивних дій у нашу адресу, намагаються досі розмовляти з нами у хамській манері та за допомогою ультиматумів", - сказав Путін.У своєму зверненні Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.В Кремлі анонсували "важливі" заяви Путіна.Раніше повідомлялося, що Росія закриває повітряний простір над полігоном Капустин Яр, звідки запускала ракети Орєшнік. Це може свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет.

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