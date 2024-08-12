Стоянку біля драмтеатру у Луцьку хочуть зробити платною

Стоянку біля драмтеатру у Луцьку хочуть зробити платною
Паркувальний майданчик біля драмтеатру на вулиці Богдана Хмельницького, 1 незабаром стане платним.

Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували на сайті міськради, пише misto.media.

Так хочуть організувати та впорядкувати мережу паркомайданчиків, а також збільшити надходження коштів до бюджету.

Наразі за цією адресою місце для паркування поки що безплатне. Після того як це рішення ухвалять на виконкомі, там встановлять в’їзний і виїзний термінали, повідомив у коментарі misto.media директор КУ «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай.

Також облаштують два шлагбауми на в’їзді та виїзді, а номерні знаки автомобілів фіксуватиме відеокамера.

Оплачувати за послугу треба буде через платіжний термінал. Наразі «АвтоПаркСервіс» ще прораховує тариф, зазначив він.

«Я думаю, вартість буде в межах 30 грн за годину», — каже Бахтай.

Всього на локації передбачено 64 паркомісця, які організують по обидва боки драмтеатру. 44 з них — платні, вони будуть розташовані поруч із Палацом культури. 20 безплатних місць відвели ближче до готелю «Україна» (тут передбачили і звичайні паркомісця, і для людей з інвалідністю).

Запрацювати платна стоянка має через 1—2 місяці. Точної дати поки що немає.

Для початку проєкт рішення повинні затвердити під час найближчого засідання виконавчого комітету, зазначив Бахтай.

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Теги: Луцьк, драмтеатр, стоянка
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