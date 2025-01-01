США схвалили передання Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини, - NYT





Про це пише New York Times з посиланням на чиновника Конгресу, пише



Газета пояснює, що цю критично необхідну зброю виробляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні — у цьому разі Німеччині, — передати її можна лише з дозволу американського уряду.



Президент України Володимир Зеленський ще в лютому заявляв, що військовим української протиповітряної оборони бракує ракет до американських комплексів Patriot.



У квітні Зеленський казав, що Україні потрібно ще 10 систем ППО Patriot для протидії російським балістичним ракетам. Київ готовий купити їх у Сполучених Штатів за 15 мільярдів доларів. Зеленський наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.



За словами Зеленського, у розмові з президентом Дональдом Трампом він пропонував різні варіанти: і пропонував купити Patriot, і просив ліцензії на їхнє виробництво. Також президент оголошував, що Україна займається розробленням аналога Patriot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США схвалили передання Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для ЗРК Patriot з Німеччини.Про це пише New York Times з посиланням на чиновника Конгресу, пише Громадське. Газета пояснює, що цю критично необхідну зброю виробляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні — у цьому разі Німеччині, — передати її можна лише з дозволу американського уряду.Президент Українище в лютому заявляв, що військовим української протиповітряної оборони бракує ракет до американських комплексів Patriot.У квітні Зеленський казав, що Україні потрібно ще 10 систем ППО Patriot для протидії російським балістичним ракетам. Київ готовий купити їх у Сполучених Штатів за 15 мільярдів доларів. Зеленський наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.За словами Зеленського, у розмові з президентомвін пропонував різні варіанти: і пропонував купити Patriot, і просив ліцензії на їхнє виробництво. Також президент оголошував, що Україна займається розробленням аналога Patriot.

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