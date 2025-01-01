США схвалили передання Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини, - NYT
Сьогодні, 06:09
США схвалили передання Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для ЗРК Patriot з Німеччини.
Про це пише New York Times з посиланням на чиновника Конгресу, пише Громадське.
Газета пояснює, що цю критично необхідну зброю виробляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні — у цьому разі Німеччині, — передати її можна лише з дозволу американського уряду.
Президент України Володимир Зеленський ще в лютому заявляв, що військовим української протиповітряної оборони бракує ракет до американських комплексів Patriot.
У квітні Зеленський казав, що Україні потрібно ще 10 систем ППО Patriot для протидії російським балістичним ракетам. Київ готовий купити їх у Сполучених Штатів за 15 мільярдів доларів. Зеленський наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.
За словами Зеленського, у розмові з президентом Дональдом Трампом він пропонував різні варіанти: і пропонував купити Patriot, і просив ліцензії на їхнє виробництво. Також президент оголошував, що Україна займається розробленням аналога Patriot.
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Про це пише New York Times з посиланням на чиновника Конгресу, пише Громадське.
Газета пояснює, що цю критично необхідну зброю виробляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні — у цьому разі Німеччині, — передати її можна лише з дозволу американського уряду.
Президент України Володимир Зеленський ще в лютому заявляв, що військовим української протиповітряної оборони бракує ракет до американських комплексів Patriot.
У квітні Зеленський казав, що Україні потрібно ще 10 систем ППО Patriot для протидії російським балістичним ракетам. Київ готовий купити їх у Сполучених Штатів за 15 мільярдів доларів. Зеленський наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.
За словами Зеленського, у розмові з президентом Дональдом Трампом він пропонував різні варіанти: і пропонував купити Patriot, і просив ліцензії на їхнє виробництво. Також президент оголошував, що Україна займається розробленням аналога Patriot.
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