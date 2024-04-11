Підтвердили загибель на фронті воїна з Волині Романа Куяви

Підтвердили загибель на фронті воїна з Волині Романа Куяви
З великим жалем і смутком знову інформуємо про непоправну втрату для Волині та Камінь-Каширської громади.

Про це повідомили на сторінці громади у соцмережах.

"Місяці очікувань та сподівань обірвала страшна звістка. Підтвердили загибель нашого краянина, вірного сина України, жителя села Хотешів – Куяви Романа Михайловича, 1992 року народження. Життя бійця обірвалося внаслідок мінометного обстрілу в Донецькій області 6 серпня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

У рідному краї зустрінуть воїна 11 травня.

Орієнтовно о 9 годині очікують прибуття скорботного кортежу до міста Ковеля.

Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—вул.Шкільна—вул.Героя України Миколи Цюрика—вул.Шевченка—с.Раків Ліс—с.Бузаки—с.Добре—с.Хотешів.

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Теги: загибель, артобстріл, Донеччина, Волинь, Роман Куява, Хотешів
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