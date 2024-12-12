У Будапешті затримали українського ексдипломата: його звинуватили у шпигунстві





Про це повідомив угорський уряд, пише



Уряд стверджує, що його діяльність начебто «значною мірою загрожувала суверенітету країни».



Національне управління поліції у справах іноземців вислало чоловіка з країни та заборонило йому в’їзд.



«Затриманий чоловік раніше виконував свою роботу під дипломатичним прикриттям, однак сьогодні його офіційний статус припинено», — повідомили в уряді.



Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав затримання «полюванням на відьом, коли закінчуються аргументи», та закликав уряд Угорщини покласти край «безглуздій антиукраїнській істерії».



Що передувало?



Уранці 9 травня СБУ оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.



Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів. Зокрема, йдеться про сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.



Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.



Однак голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав цю справу «пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю».



Того самого дня Сіярто оголосив, що країна видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Він поскаржився на «дедалі сильнішу антиугорську пропаганду» в Україні та «кампанію з дискредитації проти угорців». У відповідь на дії Будапешта Україна вислала двох угорських дипломатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 9 травня в центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата. Його звинуватили у шпигунстві та депортували з Угорщини.Про це повідомив угорський уряд, пише Громадське Уряд стверджує, що його діяльність начебто «значною мірою загрожувала суверенітету країни».Національне управління поліції у справах іноземців вислало чоловіка з країни та заборонило йому в’їзд.«Затриманий чоловік раніше виконував свою роботу під дипломатичним прикриттям, однак сьогодні його офіційний статус припинено», — повідомили в уряді.Речник Міністерства закордонних справ Україниназвав затримання «полюванням на відьом, коли закінчуються аргументи», та закликав уряд Угорщини покласти край «безглуздій антиукраїнській істерії».Уранці 9 травня СБУ оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів. Зокрема, йдеться про сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували.Однак голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав цю справу «пропагандою, до якої треба ставитися з обережністю».Того самого дня Сіярто оголосив, що країна видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Він поскаржився на «дедалі сильнішу антиугорську пропаганду» в Україні та «кампанію з дискредитації проти угорців». У відповідь на дії Будапешта Україна вислала двох угорських дипломатів.

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