11 травня на Волині: гортаючи календар

11 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор ТзОВ «Житлобуд-2» Леонід Стефанович, журналістка Євгенія Сомова, день народження у громадського діяча Сергія Дружиновича, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, історикині та журналістки Тетяни Яцечко-Блаженко (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.

День матері — це особливе свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. Це день, коли ми можемо виразити свою безмежну любов і подяку до наших матерів, які є найріднішими людьми у нашому житті. У 2025 році День матері в Україні відзначатимуть 11 травня, адже це свято завжди святкується в другу неділю травня.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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