11 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор ТзОВ «Житлобуд-2», журналістка, день народження у громадського діяча, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, історикині та журналістки(на фото).Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.День матері — це особливе свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. Це день, коли ми можемо виразити свою безмежну любов і подяку до наших матерів, які є найріднішими людьми у нашому житті. У 2025 році День матері в Україні відзначатимуть 11 травня, адже це свято завжди святкується в другу неділю травня.