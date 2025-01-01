Якою буде погода в Луцьку в понеділок, 12 травня

Якою буде погода в Луцьку в понеділок, 12 травня
Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляють на сайті Sinoptik.

Температура в Луцьку вночі 4-3° тепла, вдень 11-13° тепла. Вітер північний та північно-західний, 0,6-4,1 м/с.


Народний прогноз погоди: 12 травня практикувався такий звичай: якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то "здоров'я додасться на цілий рік". Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.

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Теги: Волинь, погода, Луцьк
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