Якою буде погода в Луцьку в понеділок, 12 травня
Сьогодні, 00:00
Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляють на сайті Sinoptik.
Температура в Луцьку вночі 4-3° тепла, вдень 11-13° тепла. Вітер північний та північно-західний, 0,6-4,1 м/с.
Народний прогноз погоди: 12 травня практикувався такий звичай: якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то "здоров'я додасться на цілий рік". Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.
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Про це повідомляють на сайті Sinoptik.
Температура в Луцьку вночі 4-3° тепла, вдень 11-13° тепла. Вітер північний та північно-західний, 0,6-4,1 м/с.
Народний прогноз погоди: 12 травня практикувався такий звичай: якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то "здоров'я додасться на цілий рік". Наші пращури помітили, що ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.
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