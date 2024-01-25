У вантажному потязі на Волині знайшли цигарки без документів майже на пів мільйона гривень





Про це 10 травня повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише



Вантажний поїзд вирушив з України 9 травня, перетнути кордон мав 10 травня. У результаті проведення перевірки разом зі співробітниками СБУ області та митниками виявили контрабандний товар.



Цигарки знайшли в одному з вагонів, які мали вигляд суцільної палети та були замотані чорною плівкою. Орієнтовна вартість знайденого товару становить майже 500 тисяч гривень.



Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Волинській області вилучили товар. Наразі триває пошук власника контрабандних цигарок.



Що відомо про криміналізацію контрабанди



У грудні 2023 року Верховна рада ухвалила законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірне декларування товарів. Прийняття законопроєкту було вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.



Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:



від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

понад 15,14 млн грн — відповідальність від штрафу в 850 тис. грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.



Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 тис. грн штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску для залізничного сполучення "Ягодин" знайшли 5 тисяч пачок безакцизних сигарет, які були приховані у вагоні вантажного потягу. Товар мав перетнути українсько-польський кордон.Про це 10 травня повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише Суспільне Вантажний поїзд вирушив з України 9 травня, перетнути кордон мав 10 травня. У результаті проведення перевірки разом зі співробітниками СБУ області та митниками виявили контрабандний товар.Цигарки знайшли в одному з вагонів, які мали вигляд суцільної палети та були замотані чорною плівкою. Орієнтовна вартість знайденого товару становить майже 500 тисяч гривень.Детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Волинській області вилучили товар. Наразі триває пошук власника контрабандних цигарок.У грудні 2023 року Верховна рада ухвалила законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірне декларування товарів. Прийняття законопроєкту було вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;понад 15,14 млн грн — відповідальність від штрафу в 850 тис. грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 тис. грн штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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