День матері: волиняни діляться світлинами зі своїми матусями та дітьми. ФОТО

Ігор Поліщук — Луцький міський голова

Юрій Ройко — депутат депутатом Волинської обласної ради

Микита Чибар — ведучий

Олександр Дудар — очільник Волинської обласної клінічної лікарні

Наталія Благовірна — проректрорка ВНУ імені Лесі Українки

Олена Горєлкіна — маркетологиня, волонтерка

Світлана Думська — речниця Поліського лісового офісу

Анастасія Куніцина — комунікаційниця, журналістка

Анатолій Цьось — ректор ВНУ імені Лесі Українки

Ірина Воротна — медійниця

Людмила Денисенко — директорка Луцького зоопарку

Тетяна Холод — режисерка

Сергій Мартинюк — музикант, соліст гурту Фіолет

Алла Доманська — депутатка Луцької міської ради

Олена Кузьмич — психологиня, комунікаційниця у БФ «Рокада»

Іван Мирка — депутат Волинської обласної ради

Заріна Дацик — начальник відділу молодіжної політики Луцької міськради

У День матері соцмережі традиційно перетворюються на справжній океан любові та вдячності. Не винятком стало і сьогорічна дата — 11 травня.Волиняни діляться зворушливими фото, спогадами та словами вдячності — про мам, які дали життя, підтримували, надихали. А також — про себе як батьків, адже це свято й про тих, хто зараз виховує дітей.Журналісти ВолиньPost зібрали найтепліші, найщиріші дописи наших земляків, щоб ще раз нагадати: материнська любов — це щось особливе.