День матері: волиняни діляться світлинами зі своїми матусями та дітьми. ФОТО

День матері: волиняни діляться світлинами зі своїми матусями та дітьми. ФОТО
У День матері соцмережі традиційно перетворюються на справжній океан любові та вдячності. Не винятком стало і сьогорічна дата — 11 травня.

Волиняни діляться зворушливими фото, спогадами та словами вдячності — про мам, які дали життя, підтримували, надихали. А також — про себе як батьків, адже це свято й про тих, хто зараз виховує дітей.

Журналісти ВолиньPost зібрали найтепліші, найщиріші дописи наших земляків, щоб ще раз нагадати: материнська любов — це щось особливе.

Ігор Поліщук — Луцький міський голова
Ігор Поліщук — Луцький міський голова


Юрій Ройко — депутат депутатом Волинської обласної ради
Юрій Ройко — депутат депутатом Волинської обласної ради


Микита Чибар — ведучий
Микита Чибар — ведучий


Олександр Дудар — очільник Волинської обласної клінічної лікарні
Олександр Дудар — очільник Волинської обласної клінічної лікарні


Наталія Благовірна — проректрорка ВНУ імені Лесі Українки
Наталія Благовірна — проректрорка ВНУ імені Лесі Українки


Олена Горєлкіна — маркетологиня, волонтерка
Олена Горєлкіна — маркетологиня, волонтерка


Світлана Думська — речниця Поліського лісового офісу
Світлана Думська — речниця Поліського лісового офісу


Анастасія Куніцина — комунікаційниця, журналістка
Анастасія Куніцина — комунікаційниця, журналістка


Анатолій Цьось — ректор ВНУ імені Лесі Українки
Анатолій Цьось — ректор ВНУ імені Лесі Українки


Ірина Воротна — медійниця
Ірина Воротна — медійниця


Людмила Денисенко — директорка Луцького зоопарку
Людмила Денисенко — директорка Луцького зоопарку


Тетяна Холод — режисерка
Тетяна Холод — режисерка


Сергій Мартинюк — музикант, соліст гурту Фіолет
Сергій Мартинюк — музикант, соліст гурту Фіолет


Алла Доманська — депутатка Луцької міської ради
Алла Доманська — депутатка Луцької міської ради


Олена Кузьмич — психологиня, комунікаційниця у БФ «Рокада»
Олена Кузьмич — психологиня, комунікаційниця у БФ «Рокада»


Іван Мирка — депутат Волинської обласної ради
Іван Мирка — депутат Волинської обласної ради


Заріна Дацик — начальник відділу молодіжної політики Луцької міськради
Заріна Дацик — начальник відділу молодіжної політики Луцької міськради

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