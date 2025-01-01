День матері: волиняни діляться світлинами зі своїми матусями та дітьми. ФОТО
Сьогодні, 16:00
У День матері соцмережі традиційно перетворюються на справжній океан любові та вдячності. Не винятком стало і сьогорічна дата — 11 травня.
Волиняни діляться зворушливими фото, спогадами та словами вдячності — про мам, які дали життя, підтримували, надихали. А також — про себе як батьків, адже це свято й про тих, хто зараз виховує дітей.
Журналісти ВолиньPost зібрали найтепліші, найщиріші дописи наших земляків, щоб ще раз нагадати: материнська любов — це щось особливе.
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Волиняни діляться зворушливими фото, спогадами та словами вдячності — про мам, які дали життя, підтримували, надихали. А також — про себе як батьків, адже це свято й про тих, хто зараз виховує дітей.
Журналісти ВолиньPost зібрали найтепліші, найщиріші дописи наших земляків, щоб ще раз нагадати: материнська любов — це щось особливе.
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