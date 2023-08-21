На Волині екскочегар нищив майно садочка та переслідував керівницю, бо хотів повернутися на роботу





Про це йдеться у постанові Локачинського районного суду, - пише



У матеріалах справи вказується, що 19 лютого колишній працівник дитячого садка села Павловичі Юрій К. образливо чіплявся та погрожував керівниці закладу.



Проте під час судового засідання чоловік вину не визнав і пояснив, що лише просив директорку поновити його на роботі і будь-яких протиправних дій буцімто не вчиняв.



Своєю чергою очільниця закладу дошкільної освіти зазначила, що Юрій К., який раніше працював кочегаром, після звільнення неодноразово нищив майно дитсадка, переслідував її та чіплявся щодо поновлення на роботі.



Слова директорки підтвердили й двоє працівників ДНЗ.



Відтак суддя визнав волинянина винним у дрібному хуліганстві і призначив покарання – 50 годин громадських робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чіплявся до директорки дитсадка і нищив майно ДНЗ: волинянин опинився в суді через хуліганство.Про це йдеться у постанові Локачинського районного суду, - пише ІА Волинські новини. У матеріалах справи вказується, що 19 лютого колишній працівник дитячого садка села Павловичі Юрій К. образливо чіплявся та погрожував керівниці закладу.Проте під час судового засідання чоловік вину не визнав і пояснив, що лише просив директорку поновити його на роботі і будь-яких протиправних дій буцімто не вчиняв.Своєю чергою очільниця закладу дошкільної освіти зазначила, що Юрій К., який раніше працював кочегаром, після звільнення неодноразово нищив майно дитсадка, переслідував її та чіплявся щодо поновлення на роботі.Слова директорки підтвердили й двоє працівників ДНЗ.Відтак суддя визнав волинянина винним у дрібному хуліганстві і призначив покарання – 50 годин громадських робіт.

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