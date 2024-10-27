На Волині в смертельній ДТП загинув чоловік

На Волині в смертельній ДТП загинув чоловік
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 11 травня, у Ківерцях.

Зі слів очевидців, водій авто не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Передня частина транспортного засобу повністю розтрощена, передає Волинські новини.

Від отриманих травм водій авто загинув на місці ДТП.
На Волині в смертельній ДТП загинув чоловік


Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, медики швидкої та рятувальники ДСНС.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, внаслідок ДТП загинув місцевий мешканець. Деталі згодом.

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Теги: ДТП, смерть, Волинь
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