На Волині в смертельній ДТП загинув чоловік
Сьогодні, 20:38
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 11 травня, у Ківерцях.
Зі слів очевидців, водій авто не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Передня частина транспортного засобу повністю розтрощена, передає Волинські новини.
Від отриманих травм водій авто загинув на місці ДТП.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, медики швидкої та рятувальники ДСНС.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, внаслідок ДТП загинув місцевий мешканець. Деталі згодом.
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Зі слів очевидців, водій авто не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Передня частина транспортного засобу повністю розтрощена, передає Волинські новини.
Від отриманих травм водій авто загинув на місці ДТП.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група, медики швидкої та рятувальники ДСНС.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, внаслідок ДТП загинув місцевий мешканець. Деталі згодом.
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