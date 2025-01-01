Сезон тюльпанів – все: коли розквітне лавандове поле у «Волинській Голландії»





Про це повідомили організатори фестивалю квітів, передає



25 квітня за 35 кілометрів від Луцька стартував традиційний фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія». Мільйони тюльпанів різних сортів розмістилися на 5 га поля. Проте вже у неділю, 11 травня, – останній день тюльпанового сезону.



Проте організатори вже анонсували наступну подію – відкриття найбільшого лавандового поля Волині.



На гостей чекатиме понад 4 гектари квітучого поля в оточенні прадавнього волинського лісу.



«У червні відчинить свої двері найбільше лавандове поле Волині – місце натхнення, спокою та краси», – йдеться в повідомленні.



Організатори облаштували там затишні локації для відпочинку та розваги:



зони у затінку під стародавніми дубами;

ресторан просто неба, бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку та барбекю на фоні лаванди;

нові тематичних фотозон для ваших неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;

атракціони та майстер-класи для діток;

фуд-корт, де ви зможете смакувати страви з мангалу, бургери, картопля фрі, лаваш, смажене авторське морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;

прекрасний музичний супровід;

зона торгівлі, де можна придбати лаванду в горщиках, букетики, лілії та багато інших рослин за цінами від виробника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «Волинській Голландії» завершується тюльпановий сезон. Натомість вже у червні на гостей чекатиме найбільше лавандове поле Волині.Про це повідомили організатори фестивалю квітів, передає "Конкурент" 25 квітня за 35 кілометрів від Луцька стартував традиційний фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія». Мільйони тюльпанів різних сортів розмістилися на 5 га поля. Проте вже у неділю, 11 травня, – останній день тюльпанового сезону.Проте організатори вже анонсували наступну подію – відкриття найбільшого лавандового поля Волині.На гостей чекатиме понад 4 гектари квітучого поля в оточенні прадавнього волинського лісу.«У червні відчинить свої двері найбільше лавандове поле Волині – місце натхнення, спокою та краси», – йдеться в повідомленні.Організатори облаштували там затишні локації для відпочинку та розваги:зони у затінку під стародавніми дубами;ресторан просто неба, бесідки під замовлення для індивідуального відпочинку та барбекю на фоні лаванди;нові тематичних фотозон для ваших неймовірних світлин та реквізит для фотосесій;атракціони та майстер-класи для діток;фуд-корт, де ви зможете смакувати страви з мангалу, бургери, картопля фрі, лаваш, смажене авторське морозиво, прохолодні напої, кава та солодощі;прекрасний музичний супровід;зона торгівлі, де можна придбати лаванду в горщиках, букетики, лілії та багато інших рослин за цінами від виробника.

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