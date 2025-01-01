Росія атакувала Україну 108 ударними дронами

Росія атакувала Україну 108 ударними дронами
У ніч на 12 травня (із 23.00 11 травня) Росія атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 55 із них.

Як пишуть у Повітряних силах України, ворог запустив дрони із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та із Чауди у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

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Теги: Росія, війна
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