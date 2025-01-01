Особисто чекатиму на путіна в Туреччині 15 травня, - Зеленський
Сьогодні, 10:00
Президент України Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі в четвер, 15 травня. Водночас він заявив, що Україна чекає на повне припинення вогню.
Про це він заявив у соціальних мережах, пише Громадське.
Зеленський зазначив, що «повне і тривале» припинення вогню має настати з 12 травня. За його словами, це дасть «необхідну основу дипломатії».
«Немає сенсу затягувати вбивства», — наголосив український президент.
Він також заявив, що чекатиме на російського лідера володимира путіна в четвер, 15 травня, у Туреччині.
«Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — зауважив глава держави.
Нагадаємо, перед цим президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.
Що передувало?
Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — підтримали 30-денне припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.
Окрім того, Україна, США та ЄС підготували список із 22 умов для припинення війни, який передадуть росії. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти рф.
У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня. При цьому, він не згадав про пропозицію перемир’я з 12-го.
Після цього низка країн, серед яких Україна, Франція, Німеччина та Польща, наголосили, що спершу потрібне припинення вогню. Таку думку висловив і спецпосланець США Кіт Келлог.
Ідею припинення вогню також підтримала Туреччина, водночас погодившись прийняти потенційні мирні переговори.
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Про це він заявив у соціальних мережах, пише Громадське.
Зеленський зазначив, що «повне і тривале» припинення вогню має настати з 12 травня. За його словами, це дасть «необхідну основу дипломатії».
«Немає сенсу затягувати вбивства», — наголосив український президент.
Він також заявив, що чекатиме на російського лідера володимира путіна в четвер, 15 травня, у Туреччині.
«Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — зауважив глава держави.
Нагадаємо, перед цим президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.
Що передувало?
Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — підтримали 30-денне припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.
Окрім того, Україна, США та ЄС підготували список із 22 умов для припинення війни, який передадуть росії. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти рф.
У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня. При цьому, він не згадав про пропозицію перемир’я з 12-го.
Після цього низка країн, серед яких Україна, Франція, Німеччина та Польща, наголосили, що спершу потрібне припинення вогню. Таку думку висловив і спецпосланець США Кіт Келлог.
Ідею припинення вогню також підтримала Туреччина, водночас погодившись прийняти потенційні мирні переговори.
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