Особисто чекатиму на путіна в Туреччині 15 травня, - Зеленський

Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі в четвер, 15 травня. Водночас він заявив, що Україна чекає на повне припинення вогню.



Про це він заявив у соціальних мережах, пише



Зеленський зазначив, що «повне і тривале» припинення вогню має настати з 12 травня. За його словами, це дасть «необхідну основу дипломатії».



«Немає сенсу затягувати вбивства», — наголосив український президент.



Він також заявив, що чекатиме на російського лідера володимира путіна в четвер, 15 травня, у Туреччині.



«Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — зауважив глава держави.



Нагадаємо, перед цим президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.



Що передувало?



Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — підтримали 30-денне припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.



Окрім того, Україна, США та ЄС підготували список із 22 умов для припинення війни, який передадуть росії. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти рф.



У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня. При цьому, він не згадав про пропозицію перемир’я з 12-го.



Після цього низка країн, серед яких Україна, Франція, Німеччина та Польща, наголосили, що спершу потрібне припинення вогню. Таку думку висловив і спецпосланець США Кіт Келлог.



Ідею припинення вогню також підтримала Туреччина, водночас погодившись прийняти потенційні мирні переговори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипогодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі в четвер, 15 травня. Водночас він заявив, що Україна чекає на повне припинення вогню.Про це він заявив у соціальних мережах, пише Громадське Зеленський зазначив, що «повне і тривале» припинення вогню має настати з 12 травня. За його словами, це дасть «необхідну основу дипломатії».«Немає сенсу затягувати вбивства», — наголосив український президент.Він також заявив, що чекатиме на російського лідерав четвер, 15 травня, у Туреччині.«Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — зауважив глава держави.Нагадаємо, перед цим президент СШАвисловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — підтримали 30-денне припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.Окрім того, Україна, США та ЄС підготували список із 22 умов для припинення війни, який передадуть росії. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти рф.У ніч проти 11 травня глава рф виступив з конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» в Туреччині 15 травня. При цьому, він не згадав про пропозицію перемир’я з 12-го.Після цього низка країн, серед яких Україна, Франція, Німеччина та Польща, наголосили, що спершу потрібне припинення вогню. Таку думку висловив і спецпосланець США Кіт Келлог.Ідею припинення вогню також підтримала Туреччина, водночас погодившись прийняти потенційні мирні переговори.

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