Сьогодні польські перевізники планують розпочати акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ»





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За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр «Дорогуськ», що навпроти українського ППр «Ягодин».



Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.



"Станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через «Ягодин – Дорогуськ». ДПСУ додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку", - зазначили у прикордонній службі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.Про це повідомили у Державній прикордонній службі.За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр «Дорогуськ», що навпроти українського ППр «Ягодин».Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців."Станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через «Ягодин – Дорогуськ». ДПСУ додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку", - зазначили у прикордонній службі.

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