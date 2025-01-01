«Вірші. Хліб. Вино»: у Луцьку відбудуться міжнародні перформативні читання сучасної поезії





У фокусі уваги – вірші сучасних поетів з України, Польщі та Канади, у яких людина нерозривно пов’язана з навколишнім середовищем. Руйнування природи війною чи будь-якими іншими катастрофами – це також руйнування джерел емоційного відновлення. Коли земля стає полем мін, а не сили, — ми втрачаємо відчуття безпеки і частину себе.



І в цього відчуття немає кордонів.



Тож перформативні читання за участі акторів незалежного театру «Гармидер» спільно з Castle studio (Україна), а також поетів з-за кордону – Юлії Федорчук (Польща) та Адама Дікінсона (Канада) – це переосмислення через вірші війну як болісного каталізатора змін, що пронизує і довкілля, і психіку людини.



Юлія Федорчук – авторка прозових та поетичних книжок, перекладачка, професорка Варшавського університету; Адам Дікінсон – поет, викладач, фіналіст численних літературних премій.



Тож на сцені просто неба, символічно – біля скульптури «Зерно», що збирає на розмінування українських земель, всі учасники перформативних читань через метафору, дихання, відповідний відеоряд будуть взаємодіяти з глядачем, повертаючи можливість своїми словами називати світ, в якому боляче від розриву зв’язку зі своїм середовищем та способом існування як таким. І коли зникає дім як місце, поезія стає домом як станом — де живе пам’ять, гідність, і навіть ніжність. Вона не скасовує біль, але дає йому форму. І в цій формі — початок зцілення. А отже, усі ми маємо сили творити цей світ заново.



Звучатимуть пронизливі вірші назавжди молодих українських поетів Максима Кривцова і Вікторії Амеліної, яких вбила Росія. А також Юлії Мусаковської, Остапа Сливинського, Катерини Міхаліциної, Олега Каданова, Артура Дроня.





Режисерка дійства Руслана Порицька каже, що робота з віршами цієї тематики – найскладніша з усіх, які досі реалізовував театр «Гармидер» в межах проєкту «Вірші. Хліб. Вино»:



«Адже вони про те, скільки біди загалом принесла нам війна. Саме на цю тему в контексті екології рефлексують сучасні українські поети.



Але, разом з тим, ми шукали в цьому історію про невмирущість, циклічність, оживлення, про красу і силу нашої землі, про філософію тіла і про його силу на різних рівнях. Тому що це теж – про ЕcoLab 2.0: відчуття і розуміння історії дому, який теж є частиною твого тіла, твоєї землі і того, що тебе формує та поєднує з цією всією екосистемою.



Тобто вимальовується все ширше, аніж просто історія про довкілля та його проблеми, як часто трактують екологічну тему».



Нагадаємо, що дводенний інтенсив із екокритики для професіоналів у галузі культури й мистецтва EcoLab 2.0 відбудеться в Луцьку 14-15 травня.



Міжнародні перформативні поетичні читання «Вірші.Хліб. Вино» – єдиний публічний захід програми, вірші тут звучатимуть українською, англійською та польською мовами.



Захід розпочнеться 14 травня в сквері «Зерно», що на вул. Лесі Українки, 52, о 18:30.



Вхід – вільний. Але організатори вітають



EcoLab 2.0 реалізовує Літературна платформа «Фронтера» за підтримки програми Британської Ради «Підтримка культурної діяльності в Україні за участю Великої Британії», Інституту Адама Міцкевича, Центру довкіллєвої гуманітаристики Варшавського університету, Каталонського ПЕН та платформи «Алгоритм дій».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в межах інтенсиву «ЕcoLab 2.0» пройде публічна подія на сцені просто неба 14 травня у сквері «Зерно», що на вул. Лесі Українки, 52.У фокусі уваги – вірші сучасних поетів з України, Польщі та Канади, у яких людина нерозривно пов’язана з навколишнім середовищем. Руйнування природи війною чи будь-якими іншими катастрофами – це також руйнування джерел емоційного відновлення. Коли земля стає полем мін, а не сили, — ми втрачаємо відчуття безпеки і частину себе.І в цього відчуття немає кордонів.Тож перформативні читання за участі акторів незалежного театру «Гармидер» спільно з Castle studio (Україна), а також поетів з-за кордону –(Польща) та(Канада) – це переосмислення через вірші війну як болісного каталізатора змін, що пронизує і довкілля, і психіку людини.Юлія Федорчук – авторка прозових та поетичних книжок, перекладачка, професорка Варшавського університету; Адам Дікінсон – поет, викладач, фіналіст численних літературних премій.Тож на сцені просто неба, символічно – біля скульптури «Зерно», що збирає на розмінування українських земель, всі учасники перформативних читань через метафору, дихання, відповідний відеоряд будуть взаємодіяти з глядачем, повертаючи можливість своїми словами називати світ, в якому боляче від розриву зв’язку зі своїм середовищем та способом існування як таким. І коли зникає дім як місце, поезія стає домом як станом — де живе пам’ять, гідність, і навіть ніжність. Вона не скасовує біль, але дає йому форму. І в цій формі — початок зцілення. А отже, усі ми маємо сили творити цей світ заново.Звучатимуть пронизливі вірші назавжди молодих українських поетів, яких вбила Росія. А такожРежисерка дійствакаже, що робота з віршами цієї тематики – найскладніша з усіх, які досі реалізовував театр «Гармидер» в межах проєкту «Вірші. Хліб. Вино»:«Адже вони про те, скільки біди загалом принесла нам війна. Саме на цю тему в контексті екології рефлексують сучасні українські поети.Але, разом з тим, ми шукали в цьому історію про невмирущість, циклічність, оживлення, про красу і силу нашої землі, про філософію тіла і про його силу на різних рівнях. Тому що це теж – про ЕcoLab 2.0: відчуття і розуміння історії дому, який теж є частиною твого тіла, твоєї землі і того, що тебе формує та поєднує з цією всією екосистемою.Тобто вимальовується все ширше, аніж просто історія про довкілля та його проблеми, як часто трактують екологічну тему».Нагадаємо, що дводенний інтенсив із екокритики для професіоналів у галузі культури й мистецтва EcoLab 2.0 відбудеться в Луцьку 14-15 травня.Міжнародні перформативні поетичні читання «Вірші.Хліб. Вино» – єдиний публічний захід програми, вірші тут звучатимуть українською, англійською та польською мовами.Захід розпочнеться 14 травня в сквері «Зерно», що на вул. Лесі Українки, 52, о 18:30.Вхід – вільний. Але організатори вітають попередню реєстрацію

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