У Німеччині дали росії час до кінця доби погодитись на 30-денне припинення вогню

Штефан Корнеліус заявив, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене 30-денне припинення вогню, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.



Про це пише Bild з посиланням на заяву Корнеліуса, передає



"Час спливає, залишилося дванадцять годин до кінця дня", - йдеться в повідомленні.



За словами речника, Росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції.



У відповідь на запитання, чи означає це, що коли понеділок мине, європейці почнуть готувати санкції, Корнеліус сказав: "Саме так".



"Коли цей день мине, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами (в Стамбулі)", – заявив речник.



Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка.



Під час візиту до Києва канцлер Фрідріх Мерц та інші глави держав і урядів пригрозили РФ санкціями, якщо вона не дасть згоду зупинити вогонь.



Президент Франції Емманюель Макрон говорив про те, що будуть введені "масштабні санкції" Європи та США.



Очільник Кремля владімір путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник німецького урядузаявив, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене 30-денне припинення вогню, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.Про це пише Bild з посиланням на заяву Корнеліуса, передає "Європейська правда" "Час спливає, залишилося дванадцять годин до кінця дня", - йдеться в повідомленні.За словами речника, Росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції.У відповідь на запитання, чи означає це, що коли понеділок мине, європейці почнуть готувати санкції, Корнеліус сказав: "Саме так"."Коли цей день мине, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами (в Стамбулі)", – заявив речник.Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка.Під час візиту до Києва канцлер Фрідріх Мерц та інші глави держав і урядів пригрозили РФ санкціями, якщо вона не дасть згоду зупинити вогонь.Президент Франціїговорив про те, що будуть введені "масштабні санкції" Європи та США.Очільник Кремляніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

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