Громаді на Волині передали у власність столярний цех, вартістю понад 20 мільйонів
Сьогодні, 17:11
Прокурори домоглися передачі у власність Прилісненської громади майна вартістю понад 20 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
На виконання рішення Маневицького районного суду, постановленого за позовом Камінь-Каширської окружної прокуратури, у власність Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району передано майно вартістю понад 20 мільйонів гривень.
Прокурори зясували, що на території села Прилісне знаходиться безхазяйне нерухоме майно – столярний цех, який у 2022 році взятий на облік сільською радою, проте у власність громади не переданий.
Відсутність власника могла призвести до руйнації майна.
Окрім того, після набуття у власність громада мала б можливість здійснювати належне урядування та управління цим майном, в тому числі надавати його в оренду та отримувати за це доходи.
Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися передачі об’єкта нерухомості у комунальну власність – і нині рішення суду виконане.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
На виконання рішення Маневицького районного суду, постановленого за позовом Камінь-Каширської окружної прокуратури, у власність Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району передано майно вартістю понад 20 мільйонів гривень.
Прокурори зясували, що на території села Прилісне знаходиться безхазяйне нерухоме майно – столярний цех, який у 2022 році взятий на облік сільською радою, проте у власність громади не переданий.
Відсутність власника могла призвести до руйнації майна.
Окрім того, після набуття у власність громада мала б можливість здійснювати належне урядування та управління цим майном, в тому числі надавати його в оренду та отримувати за це доходи.
Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися передачі об’єкта нерухомості у комунальну власність – і нині рішення суду виконане.
Головне фото - ілюстративне.
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