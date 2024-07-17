Громаді на Волині передали у власність столярний цех, вартістю понад 20 мільйонів

Громаді на Волині передали у власність столярний цех, вартістю понад 20 мільйонів
Прокурори домоглися передачі у власність Прилісненської громади майна вартістю понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

На виконання рішення Маневицького районного суду, постановленого за позовом Камінь-Каширської окружної прокуратури, у власність Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району передано майно вартістю понад 20 мільйонів гривень.

Прокурори зясували, що на території села Прилісне знаходиться безхазяйне нерухоме майно – столярний цех, який у 2022 році взятий на облік сільською радою, проте у власність громади не переданий.

Відсутність власника могла призвести до руйнації майна.

Окрім того, після набуття у власність громада мала б можливість здійснювати належне урядування та управління цим майном, в тому числі надавати його в оренду та отримувати за це доходи.

Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися передачі об’єкта нерухомості у комунальну власність – і нині рішення суду виконане.

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Теги: Волинь, столярний цех, громада
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