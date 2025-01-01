Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 травня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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